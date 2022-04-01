Чешские банки открыли 70 000 счетов для украинцев

​Банки в Чехии уже открыли 70 тысяч льготных счетов для беженцев из Украины и это число продолжает расти, сообщила Чешская банковская ассоциация. Ежедневно непосредственно в центрах помощи беженцам заключается более тысячи новых договоров на обслуживание.

«Мы уже зарегистрировали 40 000 банковских счетов для украинцев», — сказал пресс-секретарь ČSOB Патрик Мадле. Банк предлагает гражданам Украины открытие расчетного счета с рядом льгот, включая финансовую помощь в размере 2500 крон на вновь открытый счет, только при предъявлении паспорта. Для открытия льготного счета в других банках также достаточно украинского паспорта.

Украинцы также получат бесплатную платежную карту со своим счетом от ČSOB, они могут открыть один счет в иностранной валюте в евро или долларах без ежемесячной фиксированной платы и бесплатно вносить на него наличные деньги.

«Для немедленной оплаты клиенты могут использовать виртуальную платежную карту, а также доступна специальная линия на украинском языке 800 200 290. Предложение остается в силе, в настоящее время мы не планируем его менять», — добавила Мадле.

Каждый беженец, открывший счет в Česká spořitelna (ČS), также имеет право на финансовую помощь в размере 3 000 крон.

«Более 11 тысяч беженцев уже открыли аккаунты. Интерес ускорился на прошлой неделе в связи с расширением наших мобильных отделений до девяти центров для беженцев», — сказал пресс-секретарь банка Česká spořitelna Филип Грубы, добавив, что банк открывает две трети своих счетов для украинцев в Праге и Брно.

По его словам, банковские консультанты, которые обслуживают украинцев, говорят либо на украинском, либо на русском, либо на английском языке. Банки не выясняют, открывают ли украинцы одновременно другие счета у конкурентов. «Украинские беженцы имеют право открывать счета в стольких банках, сколько им удобно, как и чешские клиенты», — добавил Грубы.

Komerční banka (KB) открыл около 500 счетов для граждан Украины с начала военных действий.

«Ведение аккаунта бесплатно, мы внесем на счет две тысячи крон. Мы не взимаем комиссию за платежи в Украину или за снятие средств с украинских карт», — сказал пресс-секретарь Komerční banka (KB) Михал Тойбнер. «Каждый месяц мы будем предоставлять два дополнительных бесплатных снятия наличных во всех других банкоматах в Чехии или в Европе», — добавил он.

Благодаря счету в отечественном банке украинцы могут получать безналичные пособия экстренной срочной помощи. По словам банков, для идентификации людей можно использовать упрощенную методику.

Семь банков теперь работают непосредственно в региональных центрах помощи.

«Условия сопоставимы, банки предлагают бесплатные счета. Минтруда и социальных дел обещает сократить время ожидания в бюро по трудоустройству, где формируются многочасовые очереди, — говорится в сообщении Банковской ассоциации.

До недавнего времени украинцы не могли обменять гривны, которые они привезли с собой, спасаясь от войны. Банки не разрешают обменивать украинскую валюту на кроны, однако в некоторых обменных пунктах это сделать можно.

Источник: novinky.cz

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