«В целом могу подтвердить, что Финансово-аналитическое бюро занимается недвижимостью, предприятиями, физическими лицами и в чешских курортных городах», — подтвердила пресс-секретарь Министерства финансов Микаэла Лагронова.
Одним из проверенных объектов является отель Westend в Карловых Варах. По информации Чешского телевидения, Минфин изучает, не российские ли это активы, которые позволяют заморозить санкции.
Владельцем предположительно является российский миллиардер Владимир Евтушенко, которому восемь лет назад в России предъявили обвинения в отмывании денег. Однако в тюрьму он не попал и в последние годы появлялся в компании президента России Владимира Путина.
Чешские спецслужбы и аналитики также проверяют гостиницу Moskevský dvůr, принадлежащую мэрии Москвы, которая была приобретена, когда Юрий Лужков был мэром, или гостиницу Ulrika, которая принадлежит непосредственно Республике Татарстан, входящей в состав Российской Федерации.
Специалисты Минфина также разыскивают имущество людей госкомпании «Газпром». Через компанию Vemex они, например, управляли отелем Aberg на Доубской горе. Также в этом районе есть православная церковь. Собственность теперь оформлена на анонимную компанию на Кипре.
Пятнадцать лет назад чешская разведка зафиксировала, что отель Aberg, в котором также есть православная часовня, использовался в том числе для встреч представителей российских спецслужб. В последние двадцать лет отель в основном пустовал и был закрыт. «Ничего там не происходит. По сути, это мертвый дом», — говорит Ева Гухова, председатель ассоциации «Граждане против несправедливости».
Российские инвесторы приобрели большую часть недвижимости в Карловых Варах в 90-х годах. Ряд прибыльных квартир и домов в центре Карловых Вар были переоформлены на анонимные компании в течение последних десяти лет, причем самая большая волна произошла после вторжения России в Крым в 2014 году. Министерство финансов Чехии сейчас проверяет около 70 компаний.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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