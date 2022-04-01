Власти Чехии проверяют недвижимость, связанную с Россией. Они также изучают отели в Карловых Варах.

Министерство финансов Чехии продолжает поиск недвижимости, принадлежащей российским бизнесменам, связанным с режимом президента Владимира Путина. Среди прочего, ведомство проверяет дома в курортных городах. Санкции, введенные в связи с вторжением России в Украину, могут коснуться некоторых отелей.

«В целом могу подтвердить, что Финансово-аналитическое бюро занимается недвижимостью, предприятиями, физическими лицами и в чешских курортных городах», — подтвердила пресс-секретарь Министерства финансов Микаэла Лагронова.

Одним из проверенных объектов является отель Westend в Карловых Варах. По информации Чешского телевидения, Минфин изучает, не российские ли это активы, которые позволяют заморозить санкции.

Владельцем предположительно является российский миллиардер Владимир Евтушенко, которому восемь лет назад в России предъявили обвинения в отмывании денег. Однако в тюрьму он не попал и в последние годы появлялся в компании президента России Владимира Путина.

Чешские спецслужбы и аналитики также проверяют гостиницу Moskevský dvůr, принадлежащую мэрии Москвы, которая была приобретена, когда Юрий Лужков был мэром, или гостиницу Ulrika, которая принадлежит непосредственно Республике Татарстан, входящей в состав Российской Федерации.

Специалисты Минфина также разыскивают имущество людей госкомпании «Газпром». Через компанию Vemex они, например, управляли отелем Aberg на Доубской горе. Также в этом районе есть православная церковь. Собственность теперь оформлена на анонимную компанию на Кипре.

Пятнадцать лет назад чешская разведка зафиксировала, что отель Aberg, в котором также есть православная часовня, использовался в том числе для встреч представителей российских спецслужб. В последние двадцать лет отель в основном пустовал и был закрыт. «Ничего там не происходит. По сути, это мертвый дом», — говорит Ева Гухова, председатель ассоциации «Граждане против несправедливости».

Российские инвесторы приобрели большую часть недвижимости в Карловых Варах в 90-х годах. Ряд прибыльных квартир и домов в центре Карловых Вар были переоформлены на анонимные компании в течение последних десяти лет, причем самая большая волна произошла после вторжения России в Крым в 2014 году. Министерство финансов Чехии сейчас проверяет около 70 компаний.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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