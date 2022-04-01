Рублей не будет: Чехия будет покупать газ в исходной валюте

По словам главы Минпромторга Чехии Йозефа Сикелы, страны Европы продолжат закупать российский газ в исходной валюте, а не в рублях, как того требует президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил на брифинге для прессы после заседания кризисного штаба.

«Ответом на российское требование сегодня будет единая позиция. Это будет выглядеть примерно так. Компании Европейского Союза продолжат платить за энергию в той валюте, в которой они были утверждены. Изменения будут считаться нарушением контракта», — заявил Сикела.

Он заверил, что на данный момент все поставки стабильны.

«Мы не видим никаких отключений. У нас есть запасы нефти более чем на 90 дней, газа — на один месяц», — сказал он, добавив, что приближается окончание отопительного сезона, когда энергопотребление ниже.

«Я хочу убедиться, что мы готовы ко всем возможным сценариям», — добавил он после совещания кризисного штаба.

Совещание было созвано после того, как президент России Путин подписал указ, обязывающий иностранных покупателей с пятницы платить за российский газ в рублях.

У иностранных покупателей есть деньги для обмена рублей на российских банковских счетах. Путин также заявил, что если эти платежи не будут произведены, контракты на поставку газа будут приостановлены. По словам Сикелы, Путин решил еще больше обострить экономическую войну с Европой.

Источник: novinky.cz

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