Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.4
USD
22.1
RUB
0.26
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
04d 3 °C
Рублей не будет: Чехия будет покупать газ в исходной валюте

Рублей не будет: Чехия будет покупать газ в исходной валюте

420on.cz 1631
По словам главы Минпромторга Чехии Йозефа Сикелы, страны Европы продолжат закупать российский газ в исходной валюте, а не в рублях, как того требует президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил на брифинге для прессы после заседания кризисного штаба.
Рублей не будет: Чехия будет покупать газ в исходной валюте

«Ответом на российское требование сегодня будет единая позиция. Это будет выглядеть примерно так. Компании Европейского Союза продолжат платить за энергию в той валюте, в которой они были утверждены. Изменения будут считаться нарушением контракта», — заявил Сикела.

Он заверил, что на данный момент все поставки стабильны.

«Мы не видим никаких отключений. У нас есть запасы нефти более чем на 90 дней, газа — на один месяц», — сказал он, добавив, что приближается окончание отопительного сезона, когда энергопотребление ниже.

«Я хочу убедиться, что мы готовы ко всем возможным сценариям», — добавил он после совещания кризисного штаба.

Совещание было созвано после того, как президент России Путин подписал указ, обязывающий иностранных покупателей с пятницы платить за российский газ в рублях.

У иностранных покупателей есть деньги для обмена рублей на российских банковских счетах. Путин также заявил, что если эти платежи не будут произведены, контракты на поставку газа будут приостановлены. По словам Сикелы, Путин решил еще больше обострить экономическую войну с Европой. 

Источник: novinky.cz

 

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день

 

Рассказать всем:
Темы
Россия курсы валют Чехия Европа газ санкции
Читайте
по теме 
Лед тронулся. У россиян и белорусов в Чехии появилась надежда
01.04.2022 12:20 Политика
Лед тронулся. У россиян и белорусов в Чехии появилась надежда
2401
Активисты сегодня снова перекрыли движение в Праге. В четвертый раз на этой неделе
01.04.2022 11:22 Экономика
Активисты сегодня снова перекрыли движение в Праге. В четвертый раз на этой неделе
909
Власти Чехии проверяют недвижимость, связанную с Россией. Они также изучают отели в Карловых Варах.
01.04.2022 10:19 Экономика
Власти Чехии проверяют недвижимость, связанную с Россией. Они также изучают отели в Карловых Варах.
2110
МИД Чехии расширил перечень исключений из запрета на выдачу виз гражданам РФ и Беларуси
01.04.2022 08:33 Общество
МИД Чехии расширил перечень исключений из запрета на выдачу виз гражданам РФ и Беларуси
2254
Последние новости:
01
апреля
Вртбовский сад в Праге в этом году отмечает 300-летие
01.04.2022 16:19 Культура
Вртбовский сад в Праге в этом году отмечает 300-летие
167
В субботу начнется Пасхальная ярмарка на Староместской площади. Программа будет скромнее
01.04.2022 13:49 Культура
В субботу начнется Пасхальная ярмарка на Староместской площади. Программа будет скромнее
519
Лед тронулся. У россиян и белорусов в Чехии появилась надежда
01.04.2022 12:20 Политика
Лед тронулся. У россиян и белорусов в Чехии появилась надежда
2401
Британец купил в Праге автобус и возит на нем украинских беженцев
01.04.2022 12:20 Общество
Британец купил в Праге автобус и возит на нем украинских беженцев
531
Активисты сегодня снова перекрыли движение в Праге. В четвертый раз на этой неделе
01.04.2022 11:22 Экономика
Активисты сегодня снова перекрыли движение в Праге. В четвертый раз на этой неделе
909
Власти Чехии проверяют недвижимость, связанную с Россией. Они также изучают отели в Карловых Варах.
01.04.2022 10:19 Экономика
Власти Чехии проверяют недвижимость, связанную с Россией. Они также изучают отели в Карловых Варах.
2110
Чешские банки открыли 70 000 счетов для украинцев
01.04.2022 08:51 Экономика
Чешские банки открыли 70 000 счетов для украинцев
1056
МИД Чехии расширил перечень исключений из запрета на выдачу виз гражданам РФ и Беларуси
01.04.2022 08:33 Общество
МИД Чехии расширил перечень исключений из запрета на выдачу виз гражданам РФ и Беларуси
2254
31
марта
Центральный банк Чехии вновь повысил ключевую процентную ставку: ипотеки подорожают
31.03.2022 19:58 Экономика
Центральный банк Чехии вновь повысил ключевую процентную ставку: ипотеки подорожают
1781
Бывший военный жестоко избивал людей в Праге. Бил кирпичом, кулаками и ногами
31.03.2022 18:14 Общество
Бывший военный жестоко избивал людей в Праге. Бил кирпичом, кулаками и ногами
3426


Мобильная версия