Подорожание строительных материалов может привести к остановке строительства

​Война в Украине еще больше осложнила и без того непростую ситуацию со стройматериалами и ценами на них. Например, из-за отсутствия стали есть риск, что строительство значительно подорожает или вообще не начнется.

И в прошлом году цены и стройматериалы в строительной отрасли были не очень радужными. Однако новый удар по отрасли нанесла война в Украине. Помимо прочего, на рынке ощущается дефицит арматурной стали, незаменимой части железобетона. Это ставит под угрозу сроки строительства и увеличение бюджета для инвесторов. Некоторые проекты могут полностью остановиться.

«На рынке много неопределенности во всех отношениях. Многие строительные материалы были произведены в Украине или России. В нашем случае по проектам, которые мы начали до сих пор, цены зафиксированы. Однако в текущей ситуации в целом ожидается, что все виды строительства будут идти несколько медленнее, некоторые могут вообще не начаться», — прокомментировал Милан Кратина, генеральный директор Accolade Group, инвестирующей в производственные цеха и склады.

В аналогичной ситуации находятся и застройщики. «Огромная проблема вообще сейчас в основном в нехватке стали, которая используется, например, в арматуре. Большое количество было завезено к нам из Украины, эти поставки сейчас затруднены или даже полностью прерваны из-за продолжающейся войны. Завершение некоторых крупных строек может даже затянуться. Однако цены на другие строительные материалы также значительно растут», — сказал Эвжен Корец, владелец девелоперской компании «Экоспол».

Больше всего подорожали материалы в сфере металлургии. «В первом квартале этого года по темпам роста лидирует железо, которое только за первый квартал подскочило на 60%. Для сравнения, за весь прошлый год цена на железо выросла «всего» на 30%», — рассказал Эдуард Форейт, директор по развитию группы компаний «Пассеринвест», специализирующейся на офисном строительстве.

Описанная ситуация затрудняет составление инвестиционных бюджетов строителями.

«На рынке существует большая неопределенность в отношении того, что обещать и по какой цене. Кроме того, многие инвесторы вообще рассматривают возможность запуска проектов в текущей ситуации. На рынке не так много компаний, способных гарантировать цены», — описал Петр Джон, генеральный директор Goldbeck CZ, которая, помимо прочего, производит сборные железобетонные системы.

Цены растут так быстро, что, по словам специалистов по недвижимости и строительству, они меняются практически за одну ночь. «Сроки сдачи новых промышленных зданий «под ключ» продлеваются из-за российской агрессии в Украине, и то, что раньше строилось семь месяцев, теперь сдается за девять-двенадцать месяцев. Застройщики часто не держат расценки больше недели. Таким образом, компаниям приходится быстро принимать решения и согласовывать, что может быть проблемой, особенно для транснациональных корпораций», — сказал Петр Нарва, руководитель отдела транзакционных услуг консалтинговой компании Prochazka & Partners.

«Сложившаяся ситуация ставит под угрозу ход не только существующих строек, но и ввод в эксплуатацию строек, по которым проходят или будут проходить торги. Через Дорожно-строительную ассоциацию мы также пытаемся договориться об этой беспрецедентной ситуации с государственными чиновниками. Если решение не будет найдено в короткие сроки, существует риск краха всей отрасли дорожного строительства со значительными негативными последствиями для всех текущих проектов», — предупреждает Зденек Людвик, директор Metrostav Infrastructure, которая занимается строительством крупных дорожных сооружений. По словам менеджера, возможный крах дорожного строительства также поставит под угрозу получение европейских субсидий.

Украина была одним из пяти крупнейших экспортеров стали в Европейский Союз. Россия также была крупным экспортером металлургической продукции. Суммарно, по данным Reuters, на две страны пришлось около пятой части всего импорта стали.

Источник: seznamzpravy.cz

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