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Миграционный кризис обошелся МВД Чехии в 10 миллиардов крон

Миграционный кризис обошелся МВД Чехии в 10 миллиардов крон

420on.cz 38
​На сегодняшний день Министерство внутренних дел потратило десять миллиардов крон на решение миграционного кризиса, связанного со вторжением России в Украину. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан, выступая на чешском телевидении.
Миграционный кризис обошелся МВД Чехии в 10 миллиардов крон

Дальнейшее управление миграцией должно быть отражено в стратегическом плане, который правительство обсудит в среду и представит в Палату депутатов 14 апреля.

По словам Ракушана, эта сумма отражает создание основных кризисных механизмов, таких как начало работы центров для беженцев или корректировка государственных систем.

«Мы работаем со сценарием 300 000 беженцев в Чехии, что является текущей ситуацией. Другой вариант — от 500 до 600 тысяч человек, что после консультаций с социологами наиболее вероятно. Мы готовим для этого все меры, которые будут касаться системы образования, системы здравоохранения, социального обеспечения людей, возможности выхода на рынок труда», — сказал глава МВД.

Также прорабатывается вариант, что война продлится около года и украинских беженцев в Европе станет больше. В Чехии свыше 255 000 беженцев получили специальную визу.

В связи с прибытием беженцев полиция зарегистрировала 500 заявлений о преступлениях и возбудила 138 уголовных производств. «Это касается комплекса разнообразных преступлений, связанных с приездом украинцев в Чехию, в некоторых случаях это действительно злоупотребление положением беженцев или их ограбление. Граждане Украины сами являются потенциальными жертвами, речь идет, например, о махинациях с визами или обмане при обмене валюты», — пояснил Ракушан.

Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство внутренних дел Чехия беженцы Украина
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