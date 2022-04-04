Рекламной кампанией экс-министра финансов Чехии Алены Шиллеровой в соцсетях уже занимается полиция

​Полиция проверяет рекламную кампанию министра финансов Алены Шиллеровой в социальных сетях. Есть подозрение, что могло иметь место превышение служебных полномочий при управлении активами третьих лиц. Аудит, проведенный по инициативе действующего министра финансов Збинека Станюры (ODS), выявил нецелевое использование ресурсов Минфина для презентации Шиллеровой.

Окружной прокурор Праги 1 Ян Лелек сообщил сайту Neovlivní.cz, что возникло подозрение в превышении служебных полномочий при управлении чужим имуществом. Согласно проверке Минфина, сотрудникам офиса, составлявшим контент для социальных сетей Шиллеровой, платили слишком много.

Лелек передал дело в полицию на основании нескольких заявлений граждан и по собственной инициативе. «Основываясь на информации из открытых источников, я сам оценил дело и передал дело в Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ)», — сказал он. По его словам, расследовать дело должна полиция. В NCOZ ситуацию не комментировали.

В период, когда Шиллерова была министром, Минфин заплатил 1,93 миллиона крон профессиональному фотографу Давиду Шедивому и оператору Якубу Конечному. В сферу их деятельности входило ведение аккаунтов экс-министра Алены Шиллеровой в социальных сетях Facebook и Instagram.

«Для меня это явное злоупотребление ресурсами Минфина для самопрезентации. Результат — огромное количество фото и видео, к которым у министерства нет доступа и которые во многих случаях даже не относятся к его повестке дня», — прокомментировал Станюра результаты проверки.

Шиллерова возразила, что речь идет о продвижении деятельности министерства, утверждая, что некоторые из «более личных» фотографий были оплачены движением ANO.

Станюра ранее обращался в Управление по надзору за политическими партиями и политическими движениями с просьбой выяснить, были ли соблюдены правила финансирования избирательной кампании перед прошлогодними парламентскими выборами.

Источник: novinky.cz