Рекламной кампанией экс-министра финансов Чехии Алены Шиллеровой в соцсетях уже занимается полиция

Окружной прокурор Праги 1 Ян Лелек сообщил сайту Neovlivní.cz, что возникло подозрение в превышении служебных полномочий при управлении чужим имуществом. Согласно проверке Минфина, сотрудникам офиса, составлявшим контент для социальных сетей Шиллеровой, платили слишком много.
Лелек передал дело в полицию на основании нескольких заявлений граждан и по собственной инициативе. «Основываясь на информации из открытых источников, я сам оценил дело и передал дело в Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ)», — сказал он. По его словам, расследовать дело должна полиция. В NCOZ ситуацию не комментировали.
В период, когда Шиллерова была министром, Минфин заплатил 1,93 миллиона крон профессиональному фотографу Давиду Шедивому и оператору Якубу Конечному. В сферу их деятельности входило ведение аккаунтов экс-министра Алены Шиллеровой в социальных сетях Facebook и Instagram.
«Для меня это явное злоупотребление ресурсами Минфина для самопрезентации. Результат — огромное количество фото и видео, к которым у министерства нет доступа и которые во многих случаях даже не относятся к его повестке дня», — прокомментировал Станюра результаты проверки.
Шиллерова возразила, что речь идет о продвижении деятельности министерства, утверждая, что некоторые из «более личных» фотографий были оплачены движением ANO.
Станюра ранее обращался в Управление по надзору за политическими партиями и политическими движениями с просьбой выяснить, были ли соблюдены правила финансирования избирательной кампании перед прошлогодними парламентскими выборами.
Источник: novinky.cz