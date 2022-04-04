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Опрос: 59% чешских компаний планируют трудоустройство беженцев из Украины

Опрос: 59% чешских компаний планируют трудоустройство беженцев из Украины

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Готовность нанимать на работу беженцев из Украины довольно высока среди чешских компаний, но многие из них не могут предложить работу сразу и без подготовки. 59% компаний готовы принять на работу беженцев из Украины на неполный рабочий день или на постоянную работу, даже если это в основном женщины с детьми.
Опрос: 59% чешских компаний планируют трудоустройство беженцев из Украины

20% компаний пока еще не приняла решение и еще столько же не планируют принимать беженцев на работу. Это следует из мартовского опроса портала вакансий Profesia среди 220 компаний.

Опрос также показал, какие барьеры мешают компаниям принимать на работу беженцев из Украины. Компании, заявившие, что не планируют трудоустройства, по большей части не в состоянии создать для них рабочие места. Им нужны сотрудники с хорошим знанием чешского или английского языка (36%), они боятся недостаточных профессиональных знаний у соискателей (23%) и у них нет ресурсов для письменного и устного перевода, необходимых для найма и обучения (18%), сказал Михал Новак из Profesia.cz.

Компании в основном планируют нанимать единицы таких работников, заявили более 55% респондентов. Они рассчитывают в основном на заполнение неквалифицированных и ручных должностей (67%), квалифицированных технических (39%) и нетехнических (20%) должностей.

Украинцы не новички на чешском рынке труда. Многие компании имеют многолетний опыт работы с работниками из Украины — это подтвердили 67% участников опроса. 

Война влияет и на жизнь тех украинцев, которые дольше живут в Чехии. Согласно опросу, 19% нынешних украинских сотрудников рассматривают возможность ухода, чтобы присоединиться к обороне своей страны, а 9% уже уволились. Многие компании предлагают им помощь: две трети — в перевозке семей в безопасное место, 42% — в виде финансовой помощи, 27% — в виде психологического консультирования и 22% — в виде оплачиваемого отпуска.

В ходе опроса также выяснилось, какая поддержка портала вакансий облегчит компаниям прием беженцев. Оказание языковой поддержки при приеме на работу (56% ответов), перевод предложения о работе на украинский язык, перевод резюме с украинского языка или переводчик на собеседовании оказываются решающими. Равная доля компаний приветствовала бы бесплатный доступ к резюме людей из Украины в базе данных резюме. Большинству работодателей также помог бы перевод основных трудовых документов (53%).

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
безработица работа Опрос общественного мнения Чехия украинцы беженцы
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