В Злинском крае беженцам не сделали бесплатный проезд

В настоящее время украинские беженцы могут практически бесплатно передвигаться по территории Моравии на автобусах и поездах или на общественном транспорте (MHD). Исключением является Злинский край.

Руководство областного отделения утверждает, что бесплатный региональный транспорт для украинских беженцев не является приоритетом.

Южная Моравия, Оломоуц, Моравско-Силезский край. В этих регионах украинские беженцы, проживающие за пределами крупных городов, в более отдаленных селах, могут бесплатно ездить в областные муниципалитеты в госучреждения или к врачу за различными справками для обучения своих детей в школе или работы.

Однако в Злинском крае за общественный региональный транспорт приходится платить.

«Цены на проезд в интегрированном транспорте Злинского края, а также возможные скидки или бесплатный транспорт определяются Советом Злинского края. В настоящее время Злинский краевой совет не скорректировал цены для украинских беженцев, поэтому к ним применяются те же тарифы, что и к любому другому пассажиру», — сказал Ян Малы, менеджер по маркетингу координатора Злинского областного общественного транспорта (KOVED).

Радек Долежел, заместитель губернатора Злинского края, ответственный за транспорт, объяснил причину этой разницы по сравнению с другими регионами:

«Совместно с мэрами муниципальных образований с расширенными полномочиями мы обращаемся к требованиям и нуждам территории в связи с приездом людей из Украины и оперативно на них реагируем. Спрос на льготы по проезду не входит в число основных приоритетов, с которыми к нам обращаются мэры. Например, предоставление аварийного жилья и необходимой социальной помощи являются приоритетными».

По его словам, сами города имеют возможность ввести бесплатный транспорт в регионе в рамках своей системы общественного транспорта. «Например, город Злин ввел бесплатный транспорт», — добавил Долежел.

Максимально поддержать в сложной ситуации

Людям из Украины, бежавшим от войны, предоставляется бесплатный региональный транспорт на территории всех областей, граничащих со Злинским. В Моравско-Силезском крае — с 9 марта и до дальнейшего оповещения о снятии. Местная региональная власть хочет максимально пойти навстречу этим людям в их непростой ситуации. Моральные соображения в данном случае перевесили экономическую выгоду.

«Для того, чтобы граждане Украины могли ездить бесплатно, им необходимо предъявить паспорт, удостоверение личности или пограничный листок с вклееной визой», — сказал Радек Подставка, заместитель губернатора Моравии.

Аналогичная ситуация в Оломоуцком крае и Южноморавском крае.

В Оломоуцком крае украинские беженцы имеют возможность бесплатного проезда на региональных и пригородных автобусных и железнодорожных линиях, входящих в Интегрированную транспортную систему Оломоуцкого края (IDSOK).

Бесплатно можно ездить в общественном транспорте в Оломоуце, Шумперке и Забржехе. Об этом в пятницу рассказала глава отдела экономики и финансов координатора IDSOK Ивета Коцоуркова.

По ее словам, доказывают право на бесплатный проезд в основном паспортом с безвизом/временной защитой, пограничным пропуском.

Источник: novinky.cz

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