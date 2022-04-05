Более 20 000 беженцев из Украины заинтересованы в работе в Чехии

​В марте в Чехии начали работать 12 600 беженцев из Украины, еще 10 000 зарегистрировались в службе занятости. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

«Видно, что украинцы активно интересуются работой, 12 600 из них приступили к работе в марте. В Бюро труда уже зарегистрировались более 10 000 человек», — сказал министр.

«Мы стараемся очень быстро оказывать им помощь в поиске работы», — добавил Юречка.

При этом он подчеркнул, что для Чехии важно, чтобы украинцы могли работать легально. «Государственный бюджет только выиграет от полученных взносов по социальному и медицинскому страхованию», — пояснил он.

«В течение апреля мы также полностью запустим языковое обучение, в том числе в сотрудничестве с компаниями», — сказал министр.

С начала войны Чехия выдала более 263 000 специальных виз людям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Однако фактическое количество украинских беженцев, проживающих в Чехии, вероятно, больше. Еще в начале прошлой недели премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил, что их около 300 тысяч. Почти половина — это дети, 80% взрослых — женщины.

Источник: novinky.cz