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Более 20 000 беженцев из Украины заинтересованы в работе в Чехии

Более 20 000 беженцев из Украины заинтересованы в работе в Чехии

420on.cz 447
​В марте в Чехии начали работать 12 600 беженцев из Украины, еще 10 000 зарегистрировались в службе занятости. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Более 20 000 беженцев из Украины заинтересованы в работе в Чехии

«Видно, что украинцы активно интересуются работой, 12 600 из них приступили к работе в марте. В Бюро труда уже зарегистрировались более 10 000 человек», — сказал министр.

«Мы стараемся очень быстро оказывать им помощь в поиске работы», — добавил Юречка.

При этом он подчеркнул, что для Чехии важно, чтобы украинцы могли работать легально. «Государственный бюджет только выиграет от полученных взносов по социальному и медицинскому страхованию», — пояснил он.

«В течение апреля мы также полностью запустим языковое обучение, в том числе в сотрудничестве с компаниями», — сказал министр.

С начала войны Чехия выдала более 263 000 специальных виз людям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Однако фактическое количество украинских беженцев, проживающих в Чехии, вероятно, больше. Еще в начале прошлой недели премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил, что их около 300 тысяч. Почти половина — это дети, 80% взрослых — женщины.

Источник: novinky.cz

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Темы
работа украинцы Чехия Украина правительство беженцы
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