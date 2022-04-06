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Ипотечные кредиты банки в Чехии предлагают в среднем за 4,88%

Ипотечные кредиты банки в Чехии предлагают в среднем за 4,88%

420on.cz 388
​Медленно, но верно средняя ставка по ипотеке в Чехии приближается к 5%. По мнению экспертов, в ближайшее время эта граница будет преодолена — банки уже реагируют на дальнейшее повышение ключевой ставки Чешским национальным банком (ЧНБ).
Ипотечные кредиты банки в Чехии предлагают в среднем за 4,88%

В последний день марта ЧНБ снова повысил ключевую процентную ставку, на этот раз на 0,5 процентного пункта — до 5%. Это самый высокий показатель с конца ноября 2001 года и одновременно импульс для коммерческих банков сделать ипотечные кредиты более дорогими.

«После последнего повышения базовых ставок CNB только некоторым банкам удалось повысить ставки по ипотечным кредитам, поэтому средняя ставка предложения ипотечных кредитов Fincentrum Hypoindex по состоянию на 5 апреля 2022 года составляет «всего» 4,88%. Можно ожидать, что в апреле этот показатель вырастет, как только другие банковские учреждения отреагируют на повышение ключевой ставки», — сказал Йиржи Сикора из Fincentrum & Swiss Life Select.

По данным Fincentrum & Swiss Life Select, ставки по ипотеке на сумму до 80% от оценочной стоимости недвижимости с одно- и трехлетней фиксацией уже преодолели пятипроцентную отметку. Ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой сроком на один год предлагаются банками с годовой процентной ставкой 5,06%, а ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой на три года — со средней процентной ставкой 5,08% в год. Ипотека с пятилетней фиксацией в среднем составляла 4,78% годовых в апреле, а с фиксацией на 10 лет — 4,62% годовых.

Повышение ставок, очевидно, влияет на размер выплат по ипотеке. В случае ипотечного кредита в размере 3,5 миллиона в размере до 80% от оценочной стоимости недвижимости с трехлетней фиксацией и сроком погашения в 25 лет клиент теперь будет выплачивать 20 227 крон в месяц по средней ставке 4,88%.

С марта, когда средняя ставка по ипотеке составляла 4,62%, ежемесячный платеж увеличился на 530 крон.

«Не каждый действительно может позволить себе погашать среднюю ипотеку на рынке в размере 3,5 млн крон, что при сроке погашения в 25 лет уже превышает лимит в 20 000 крон. Из-за высоких ставок и высоких цен на недвижимость ипотечные кредиты вновь становятся продуктом только для высокодоходных слоев населения», — добавил Сикора.

Кроме того, с начала апреля ухудшилась доступность ипотечных кредитов из-за повторного введения ЧНБ более строгих правил их предоставления. Людям старше 36 лет будет предоставлено в кредит только 80% стоимости заложенного имущества, общий долг их домохозяйства не должен превышать 8,5-кратного чистого годового дохода, а ежемесячные выплаты по всем кредитам не должны превышать 45% от чистого месячного дохода. Молодые люди в возрасте до 36 лет имеют более мягкие условия.

По мнению экспертов, ипотечный рынок переживает значительный спад. Значительное количество людей, заинтересованных в ипотеке, не смогут оформить кредит. Таким образом, в этом году собственное жилье заменит арендное жилье.

«Около трети заявителей не могут выполнить условия для выдачи ипотеки. Из-за ужесточения условий и дальнейшего роста процентной ставки ЧНБ по ипотеке половина заявителей не смогут получить кредит», — оценивает экономист Лукаш Кованда.

Источник: novinky.cz

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Темы
ипотеки Чехия кредитование покупка недвижимости процентные ставки банки
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