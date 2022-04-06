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Штрафы до 100 тысяч крон: в Чехии будут наказывать за нежелательную рекламу

Штрафы до 100 тысяч крон: в Чехии будут наказывать за нежелательную рекламу

420on.cz 665
Людям грозит штраф в размере до 100 000 крон за отправку деловых и рекламных сообщений без согласия получателя. Компании могут быть оштрафованы на сумму до десяти миллионов санкций за это правонарушение. Чешское Управление телекоммуникаций (ČTÚ) будет это контролировать.
Штрафы до 100 тысяч крон: в Чехии будут наказывать за нежелательную рекламу

Это предусматривает поправка об услугах информационных компаний, которую Палата депутатов Чехии поддержала в первом чтении 5 апреля. Ускоренное одобрение закона было заблокировано движениями ANO и SPD. Теперь поправку рассмотрит Экономический комитет парламента.

Поправка также направлена ​​на предотвращение дискриминации приложений малых и средних предприятий в пользу приложений крупных компаний со стороны провайдеров интернет-услуг.

Поправка также касается необоснованного удаления бизнеса с электронного рынка или его плохого положения в результатах поиска, а также ранжирования в системе поиска. За эти правонарушения предусмотрен штраф на сумму до 10 миллионов крон.

Депутат Мартин Коловратник рекомендовал связать поправку с вердиктами Управления по защите персональных данных, которые могут налагать более высокие штрафы за отправку нежелательных сообщений.

Источник: novinky.cz

 

 

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Темы
реклама законы Чехия Палата депутатов ЧР
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