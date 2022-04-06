Штрафы до 100 тысяч крон: в Чехии будут наказывать за нежелательную рекламу

Людям грозит штраф в размере до 100 000 крон за отправку деловых и рекламных сообщений без согласия получателя. Компании могут быть оштрафованы на сумму до десяти миллионов санкций за это правонарушение. Чешское Управление телекоммуникаций (ČTÚ) будет это контролировать.

Это предусматривает поправка об услугах информационных компаний, которую Палата депутатов Чехии поддержала в первом чтении 5 апреля. Ускоренное одобрение закона было заблокировано движениями ANO и SPD. Теперь поправку рассмотрит Экономический комитет парламента.

Поправка также направлена ​​на предотвращение дискриминации приложений малых и средних предприятий в пользу приложений крупных компаний со стороны провайдеров интернет-услуг.

Поправка также касается необоснованного удаления бизнеса с электронного рынка или его плохого положения в результатах поиска, а также ранжирования в системе поиска. За эти правонарушения предусмотрен штраф на сумму до 10 миллионов крон.

Депутат Мартин Коловратник рекомендовал связать поправку с вердиктами Управления по защите персональных данных, которые могут налагать более высокие штрафы за отправку нежелательных сообщений.

Источник: novinky.cz