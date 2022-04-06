Штрафы до 100 тысяч крон: в Чехии будут наказывать за нежелательную рекламу

Это предусматривает поправка об услугах информационных компаний, которую Палата депутатов Чехии поддержала в первом чтении 5 апреля. Ускоренное одобрение закона было заблокировано движениями ANO и SPD. Теперь поправку рассмотрит Экономический комитет парламента.
Поправка также направлена на предотвращение дискриминации приложений малых и средних предприятий в пользу приложений крупных компаний со стороны провайдеров интернет-услуг.
Поправка также касается необоснованного удаления бизнеса с электронного рынка или его плохого положения в результатах поиска, а также ранжирования в системе поиска. За эти правонарушения предусмотрен штраф на сумму до 10 миллионов крон.
Депутат Мартин Коловратник рекомендовал связать поправку с вердиктами Управления по защите персональных данных, которые могут налагать более высокие штрафы за отправку нежелательных сообщений.
Источник: novinky.cz