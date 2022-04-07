В рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes вошли 9 чехов

На 104-м месте в рейтинге самых богатых людей планеты в этом году по версии американского журнала Forbes находится вдова Петра Келлнера — Рената Келлнерова. Ее состояние составляет 16,6 млрд долларов (368 млрд крон), которые она унаследовала от трагически погибшего в прошлом году мужа и основателя финансовой группы PPF.

Рейтинг возглавляет основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого превышает 200 миллиардов долларов.

По данным Forbes, за последний год общее число миллиардеров сократилось на 87 человек. При этом, по подсчетам американского журнала, у них на 400 млрд долларов (8,9 трлн крон) меньше, чем в прошлом году.

«Рената Келлнерова и ее четверо детей унаследовали около 16,6 млрд долларов от своего мужа, Петера Келлнера, инвестора и самого богатого чеха, который погиб в результате крушения вертолета в марте 2021 года. Она — самый богатый новый миллиардер в мире в этом году», — написал Forbes о новом списке. В отношении PPF по-прежнему идет наследственный процесс, в результате которого имущество, скорее всего, должно быть разделено между Ренатой Келлнеровой и ее четырьмя потомками.

Всего в последнем рейтинге девять представителей Чехии, что произошло уже во второй раз в истории. Среди долларовых миллиардеров — основатель KKCG Карел Комарек, которому принадлежит 304-е место с активами в 7,7 млрд долларов (171 млрд крон). Магнат недвижимости Радован Витек занимает 438 место с состоянием 5,8 миллиарда долларов (129 миллиардов крон).

Самые богатые чехи в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes

104. Рената Келлнерова с семьей: $16,6 млрд (в прошлом году $17,5 млрд)

304. Карел Комарек: $7,7 млрд ($5,5 млрд в прошлом году)

438. Радован Витек: $5,8 млрд ($4,8 млрд в прошлом году)

490. Даниэль Кржетинский: $5,4 миллиарда ($4,1 миллиарда в прошлом году)

654. Андрей Бабиш: $4,4 миллиарда ($3,5 миллиарда в прошлом году)

883. Павел Тыкач: $3,4 млрд (в прошлом году $2 млрд)

1163. Павел Баудиш: $2,7 миллиарда (в прошлом году $1,7 миллиарда)

1929. Марек Доспива: $1,5 миллиарда ($1,2 миллиарда в прошлом году)

1929. Эдуард Кучера: $1,5 миллиарда (в прошлом году $1,1 миллиарда)

Источник: cc.cz

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