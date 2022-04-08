Уровень безработицы в Чехии немного снизился

Безработица в Чешской Республике в марте снизилась на одну десятую процентного пункта — до 3,4%. Без работы сейчас в республике 252 873 человека, что примерно на 10 500 меньше, чем в предыдущем месяце. Работодатели предложили 360 168 вакансий.

Это следует из данных, опубликованных Бюро труда Чехии. В марте прошлого года безработица в Чехии составляла 4,2%.

С приходом весны начинаются сезонные работы. «Работодатели в настоящее время ищут, среди прочего, новых сотрудников в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, строительстве и логистике. Их также интересуют квалифицированные мастера и производственные рабочие», — говорит директор Управления труда Чехии Виктор Наймон.

По данным ведомства, ситуация в ближайшие месяцы будет зависеть в том числе от развития ситуации с пандемией, а также от войны в Украине. По имеющимся данным, с начала российского вторжения более 12 600 украинцев получили работу в чешких фирмах. Чаще всего это должности в сфере производства, логистики или услуг. В настоящее время на учете бюро по трудоустройству числится еще почти 8400 украинских беженцев.

По словам Наймона, до сих пор в Чехию приезжают в основном женщины с детьми. В будущем их интересует возможность заработка. Они ищут более краткосрочную работу, потому что верят, что скоро вернутся домой. «Поэтому, даже если у них есть высшая или специальная квалификация, их также интересуют рабочие профессии. Из-за детей они предпочитают работать в одну смену», — добавил Наймон.

Самая высокая безработица была в марте в Устинском крае, где она достигла 5,2%. В Моравско-Силезском крае он составил 5%, а в Карловарском крае – 4%. Напротив, самый низкий уровень безработицы сохраняется в Пардубицком крае, где доля безработных составила 2,4%. Далее следуют Прага, Южная Чехия и Злинский край, где уровень безработицы составляет 2,6%.

В среднем на одно рабочее место в Чехии приходится 0,7 соискателя.

Источник: ceskenoviny.cz