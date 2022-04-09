В Чехии инфляция выросла до 13 процентов

Цены на электричество, продукты питания и услуги подскочили из-за последствий войны в Украине. Чешский национальный банк (CNB) ожидает, что инфляция потребительских цен в годовом исчислении ускорится до 13% в марте. В последний раз инфляция была такой высокой весной 1998 года. В феврале этого года она достигла 11,1%.

В Минфине Чехии также рассчитывают на очередной значительный рост цен. В новом прогнозе, опубликованном вчера, говорится, что за весь этот год средняя инфляция в Чехии должна составить 12,3%. Еще в январе Минфин прогнозировал инфляцию на уровне 8,5% в этом году. Статистическое управление Чехии объявит официальные данные по инфляции за март в понедельник.

«Февральская цифра пока не показывает быстрого роста цен на топливо. В марте мы увидим цифру, близкую к 13%, возможно, даже выше», — сказал Войтех Бенда, член правления банка CNB.

Уже в феврале, когда последствия войны на Украине еще не ощущались в полной мере, чехи платили за муку и сахар на четверть больше, чем в прошлом году, цены на масло выросли на 30%. Цена на масло может вырасти на 80 крон в течение ближайших нескольких месяцев, заявляют производители. В начале апреля 250-граммовая упаковка масла продавалась в супермаркетах примерно за 50 крон. По словам пекарей, хлеб и выпечка также значительно подорожают из-за роста цен на пшеницу.

Рост цен в магазинах коснется практически всех, но по крайней мере пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию в виде чрезвычайного увеличения пенсий. Пенсии будут дополнительно увеличены из-за высокой инфляции с июня этого года, когда государство добавит пенсионерам в среднем 1017 крон в в месяц соответствии с условиями, предусмотренными законом. Кроме того, с учетом новых показателей инфляции возрастает вероятность того, что в ноябре будут выполнены условия для второй чрезвычайной валоризации пенсий.

В последние недели правительство предложило первые меры, которые могут немного смягчить последствия повышения уровня жизни чехов. Например, было принято решение временно снизить акцизный сбор на топливо на 1,50 крон за литр, что могло снизить их цены на такую ​​же сумму. Кроме того, Кабмин увеличил на 10% прожиточный минимум, размер которого играет роль при оценке права на помощь от государства и при определении размера пособия. Предполагается, за счет этого увеличатся выплаты компенсаций для примерно 350 тысяч людей. Министры также объявили, что обсудят увеличение родительского пособия на 15% и увеличение налоговых льгот для налогоплательщиков и детей.

Инфляция заставляет людей быть скромными в покупке вещей, которые им не обязательно нужны. В то же время это обесценивает их сбережения. ЧНБ реагирует на резкий рост цен повышением процентных ставок, что сдерживает инфляцию, но также делает кредиты, особенно ипотечные, более дорогими для людей и компаний. Их средняя процентная ставка в банках уже достигает 5%.

Высокие ставки тормозят экономику. В своем новом прогнозе Министерство финансов ухудшило оценку роста экономики Чехии в этом году до 1,2% (против 3,1% в январе). Минфин аргументирует это главным образом ужесточением денежно-кредитной политики ЧНБ, а также тем фактом, что значительное повышение стоимости жизни, особенно цен на энергоносители, снизит потребление домохозяйств.