Евросоюз выделит 10 миллиардов евро на помощь украинцам

Европейская комиссия обещает в общей сложности выделить 10,1 миллиарда евро (почти 250 миллиардов чешских крон) для помощи украинцам, спасающимся от войны. Об этом заявила президент ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Инициатива Stand Up For Ukraine, запущенная Комиссией и правительством Канады, принесла 9,1 миллиарда евро, в том числе один миллиард, обещанный Европейской комиссией. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит на миллиард долларов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «огромным вкладом» в поддержку Украины.

«Сегодня мы собрали 9,1 миллиарда евро для людей, спасающихся от вторжения, внутри Украины и за ее пределами», — сообщила глава ЕС в Twitter. «Мы продолжим оказывать поддержку. И как только взорвется последняя бомба, мы поможем украинскому народу восстановить свою страну», — добавила она.

Европейская комиссия сообщает в пресс-релизе, что дополнительный миллиард, взятый взаймы у ЕБРР, также пойдет на покрытие потребностей беженцев.

Как сообщает Reuters, немецкий политик уточнил, что 400 млн евро пойдут странам, наиболее пострадавшим от волны беженцев, а остальные 600 млн будут направлены «украинским властям и частично ООН».

В общей сложности 1,8 миллиарда из собранных более чем 9 миллиардов евро, как ожидается, окажутся в Украине, а 7,3 миллиарда предназначены для "размещения беженцев в государствах-членах ЕС и соседних странах", поясняется в пресс-релизе. По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 4,4 миллиона человек покинули Украину из-за войны, еще 7 миллионов человек остались в стране, но потеряли свой дом.

О программе их поддержки сегодня также объявил Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который выделил 4 миллиарда евро в рамках акции Stand Up For Ukraine. Деньги должны быть выделены в этом и следующем году, чтобы помочь властям ЕС удовлетворить основные потребности украинских беженцев. «Новая программа ЕИБ, которая должна быть одобрена советом директоров ЕИБ, направлена ​​на финансирование развития ключевой социальной инфраструктуры для предоставления государственных услуг беженцам, включая жилье, школы, больницы и детские сады», — говорится в сообщении банка.

Источник: seznamzpravy.cz