Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.43
USD
22.47
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 4 °C
Евросоюз выделит 10 миллиардов евро на помощь украинцам

Евросоюз выделит 10 миллиардов евро на помощь украинцам

420on.cz 54
Европейская комиссия обещает в общей сложности выделить 10,1 миллиарда евро (почти 250 миллиардов чешских крон) для помощи украинцам, спасающимся от войны. Об этом заявила президент ЕС Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз выделит 10 миллиардов евро на помощь украинцам

Инициатива Stand Up For Ukraine, запущенная Комиссией и правительством Канады, принесла 9,1 миллиарда евро, в том числе один миллиард, обещанный Европейской комиссией. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит на миллиард долларов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «огромным вкладом» в поддержку Украины.

«Сегодня мы собрали 9,1 миллиарда евро для людей, спасающихся от вторжения, внутри Украины и за ее пределами», — сообщила глава ЕС в Twitter. «Мы продолжим оказывать поддержку. И как только взорвется последняя бомба, мы поможем украинскому народу восстановить свою страну», — добавила она.

Европейская комиссия сообщает в пресс-релизе, что дополнительный миллиард, взятый взаймы у ЕБРР, также пойдет на покрытие потребностей беженцев.

Как сообщает Reuters, немецкий политик уточнил, что 400 млн евро пойдут странам, наиболее пострадавшим от волны беженцев, а остальные 600 млн будут направлены «украинским властям и частично ООН».

В общей сложности 1,8 миллиарда из собранных более чем 9 миллиардов евро, как ожидается, окажутся в Украине, а 7,3 миллиарда предназначены для "размещения беженцев в государствах-членах ЕС и соседних странах", поясняется в пресс-релизе. По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 4,4 миллиона человек покинули Украину из-за войны, еще 7 миллионов человек остались в стране, но потеряли свой дом.

О программе их поддержки сегодня также объявил Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который выделил 4 миллиарда евро в рамках акции Stand Up For Ukraine. Деньги должны быть выделены в этом и следующем году, чтобы помочь властям ЕС удовлетворить основные потребности украинских беженцев. «Новая программа ЕИБ, которая должна быть одобрена советом директоров ЕИБ, направлена ​​на финансирование развития ключевой социальной инфраструктуры для предоставления государственных услуг беженцам, включая жилье, школы, больницы и детские сады», — говорится в сообщении банка. 

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Евросоюз финансовая помощь беженцы украинцы Украина Чехия
Читайте
по теме 
Путин подписал указ, ограничивающий выдачу виз для граждан «недружественных» стран
04.04.2022 15:09 Общество
Путин подписал указ, ограничивающий выдачу виз для граждан «недружественных» стран
2374
Евросоюз утвердил план солидарности по приему беженцев из Украины
29.03.2022 09:47 Общество
Евросоюз утвердил план солидарности по приему беженцев из Украины
1729
Глава правительства Петр Фиала: «Мы заморозили сотни миллионов активов россиян в Чехии»
27.03.2022 15:34 Экономика
Глава правительства Петр Фиала: «Мы заморозили сотни миллионов активов россиян в Чехии»
3172
Десять шагов, которые Чехия, Польша и Словения предлагают ЕС для прекращения войны в Украине
25.03.2022 15:16 Политика
Десять шагов, которые Чехия, Польша и Словения предлагают ЕС для прекращения войны в Украине
4461
Последние новости:
10
апреля
Украинцы приступили к уборке улиц Праги в благодарность за помощь
10.04.2022 08:43 Общество
Украинцы приступили к уборке улиц Праги в благодарность за помощь
319
09
апреля
Страны ЕС прекратили пропускать фуры с регистрацией в России и Беларуси
09.04.2022 17:16 Экономика
Страны ЕС прекратили пропускать фуры с регистрацией в России и Беларуси
1433
В Чехии инфляция выросла до 13 процентов
09.04.2022 16:56 Экономика
В Чехии инфляция выросла до 13 процентов
1886
В Праге 21 апреля пройдет мировое турне Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. Павла Вирского
09.04.2022 09:50 Культура
В Праге 21 апреля пройдет мировое турне Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. Павла Вирского
1160
Интерес к покупке новых квартир падает, цены — пока нет
09.04.2022 08:36 Экономика
Интерес к покупке новых квартир падает, цены — пока нет
2231
08
апреля
Новый трамвайный маршрут от Сидлиште Баррандов до Холине начнет ездить в субботу
08.04.2022 17:01 Общество
Новый трамвайный маршрут от Сидлиште Баррандов до Холине начнет ездить в субботу
1575
«Субботник» в Праге от украинских беженцев в знак благодарности
08.04.2022 16:26 Общество
«Субботник» в Праге от украинских беженцев в знак благодарности
3839
Четыре контактных зоопарка в Чехии, где можно погладить животных
08.04.2022 15:04 Общество
Четыре контактных зоопарка в Чехии, где можно погладить животных
5189
В Чехии мошенники выманили у пожилых людей 234 миллиона крон
08.04.2022 15:25 Общество
В Чехии мошенники выманили у пожилых людей 234 миллиона крон
1354
Лучшие котокафе в Праге в 2022-м году, чтобы попить кофе и снять стресс
08.04.2022 13:17 Культура
Лучшие котокафе в Праге в 2022-м году, чтобы попить кофе и снять стресс
3545


Мобильная версия