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С 11 апреля Чехия начнет принимать заявления на выплату компенсации людям, приютившим беженцев

С 11 апреля Чехия начнет принимать заявления на выплату компенсации людям, приютившим беженцев

420on.cz 376
Люди, которые бесплатно размещают беженцев из Украины у себя дома, в своей свободной квартире или в загородном доме, могут подать заявление на получение взноса в размере 3000 крон на человека в месяц для покрытия необходимых расходов. Государство будет выделять максимум 12 000 крон на семью в месяц, а также выплатит компенсации задним числом за март.
С 11 апреля Чехия начнет принимать заявления на выплату компенсации людям, приютившим беженцев

Условием для выплаты компенсации является постоянно проживание беженца в квартире или доме не менее 16-ти дней в календарном месяце.

Правительство утвердило льготу в марте. С понедельника, 11 апреля, заявление на выплату компенсаций можно подать онлайн через сайт davkyuk.mpsv.cz.

Новая льгота будет предоставлена ​​солидарным домохозяйствам, бесплатно принявшим беженцев. В помещении должно быть место для отдыха, приготовления пищи и личной гигиены, туалет и доступ к питьевой воде. Размер поддержки и сроки ее выплаты регулируются правительством в постановлении.

Правительство планирует выплачивать пособие в размере 3 000 крон на человека (максимальная сумма — 12 000 крон) до конца июня. Затем правительство будет пересматривать сумму в зависимости от ситуации.

В заявлении должны быть указаны идентификационные данные беженца, период его проживания, адрес недвижимости и сведения о собственности. Компенсации освобождаются от налога на прибыль.

Источник: novinky.cz

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Темы
беженцы Чехия компенсация финансовая помощь
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