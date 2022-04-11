Арендная плата в Чехии в течение двух лет может вырасти на треть

Согласно анализу Cyrrus, арендная плата в Чехии вырастет примерно на 30% в течение двух лет. Война в Украине вызывает рост инфляции, ужесточение монетарной политики и замедление жилищного строительства, что ускоряет переход чехов в квартиросъемщики. Волна беженцев из Украины приведет к дальнейшему давлению на арендную плату. В результате спрос на арендную плату в этом году вырастет на 25%.

«Еще до начала войны в Украине было понятно, что чехи ждут переезда в съемное жилье. Война еще более ускорит этот процесс.Если до начала войны мы ожидали роста арендной платы в сумме на 20% в 2022 и 2023 годах с учетом последствий войны, то сейчас мы склоняемся к более быстрой динамике около 30%», — сказал главный экономист Cyrrus Вит Градил.

Текущие прогнозы показывают, что число беженцев из Украины, направляющихся в Чехию, может составить около 400 тысяч человек, при этом значительная их часть останется в стране на постоянное жительство. Согласно анализу, это приведет к увеличению необходимого количества сдаваемых в аренду квартир в Чешской Республике в 2022 году примерно на 60 000, т.е. примерно на 20% выше стандартного уровня. Этот спрос в настоящее время не имеет аналога на рынке, хотя чешский жилищный фонд обладает такой емкостью, однако для его выхода на рынок потребуется повышение арендных ставок. Опасения по поводу будущего роста цен и неуверенность в экономической ситуации, по мнению аналитиков инвестиционной компании Cyrrus, скорее всего, заставят значительное число чехов отложить покупку собственной недвижимости и остаться в арендуемом жилье. Как показывают данные исследования настроений потребителей Европейской комиссии, ожидания чехов в отношении собственного финансового положения ухудшились в течение следующих 12 месяцев до самого низкого уровня с 1998 года.

Еще до начала войны чешская строительная промышленность страдала от сильного ценового давления, из-за которого новые здания и реконструкция дорожали. К быстрорастущим материалам теперь присоединился отток рабочих из Украины, которые решили вернуться на родину, чтобы защищать ее. «Более подробные данные об общем оттоке рабочих из чешской строительной отрасли отсутствуют, но по наша оценка это примерно 5 % рабочей силы. Его отсутствие отразится на более медленном и дорогом строительстве в ближайшие месяцы и, следовательно, на росте закупочных цен», — сказал Градил.

Источник: stavebni-forum.cz

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