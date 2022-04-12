Пьяные туристы в Праге прыгали по капотам припаркованных авто

Сотрудники пражской городской полиции задержали группу туристов в состоянии алкогольного опьянения, которые в качестве развлечения выбрали прыжки на припаркованных автомобилях в центре города. Один из иностранцев в итоге сознался в преступлении.

Центр Праги возвращается к нормальной жизни после периода относительного спокойствия. В последние недели на улицы столицы выходят группы туристов, чтобы отпраздновать в Праге мальчишники и девичники.

Участники алкогольного туризма решили в субботу вечером попрыгать на припаркованных автомобилях на улице Штепанской в ​​центре Праги.

«По словам свидетеля, здесь группа людей запрыгивала на припаркованные автомобили. Мужчина соответствующего описания впоследствии был задержан на улице Ечна. Вскоре после вызова для объяснений один из людей признался», — заявила пресс-секретарь городской полиции Праги Ирена Сейфертова.

Турист был бы пьян, тест показал почти два промилле алкоголя.

Источник: prazska.drbna.cz

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