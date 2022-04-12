Пьяные туристы в Праге прыгали по капотам припаркованных авто

Центр Праги возвращается к нормальной жизни после периода относительного спокойствия. В последние недели на улицы столицы выходят группы туристов, чтобы отпраздновать в Праге мальчишники и девичники.
Участники алкогольного туризма решили в субботу вечером попрыгать на припаркованных автомобилях на улице Штепанской в центре Праги.
«По словам свидетеля, здесь группа людей запрыгивала на припаркованные автомобили. Мужчина соответствующего описания впоследствии был задержан на улице Ечна. Вскоре после вызова для объяснений один из людей признался», — заявила пресс-секретарь городской полиции Праги Ирена Сейфертова.
Турист был бы пьян, тест показал почти два промилле алкоголя.
Источник: prazska.drbna.cz
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