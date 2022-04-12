В этом году продукты в Чехии подорожают на треть

Рост цен на продукты не закончится после мартовской инфляции. По словам производителей продуктов питания, ближайшие недели принесут дальнейшее подорожание.

«Резкий рост цен только еще будет. В контрактах с торговыми сетями производители должны объявить цену и договориться о цене заранее, за три месяца. Сейчас этот период закончился. Я боюсь, что в ближайшем будущем будет еще одно повышение цен», — сказала Дана Вечерова из Продовольственной палаты, которая представляет 90% рынка.

Цены на энергию, газ и другие ресурсы растут, и никто не знает, когда они стабилизируются. Если за весь прошлый год продукты прибавили в цене менее 1%, то в этом году продукты подорожают примерно на треть. «Я ожидаю роста до 25-30% в этом году», — оценивает Вечерова.

«Все затраты на производство продуктов питания растут, производители не в состоянии это игнорировать, они должны отразить это в ценах», — говорит Вечерова.

Что подорожает больше всего? Согласно результатам мартовской инфляции, о которых вчера сообщило Чешское статистическое управление, вырастут цены на муку (+30,3% в годовом исчислении), масло (+31,9%), молоко (+20,1%) и картофель ( +21,4 %).

По словам Вечеровой, цены действительно выросли, особенно на муку. А комбинаты уже готовят дальнейшее подорожание: «Все хлебобулочные изделия дорожают. То, что мука подорожала на 30%, — очень оптимистичное предположение. Я подтвердил от пекарей, что мука для их использования подорожала на 100%, в прошлом году она стоила 6 крон, в этом году 13 крон».

Российское вторжение в Украину стоит за ростом цен на муку. Большая часть мировых запасов зерна поступает из России и Украины. Обе страны входят в число крупнейших производителей зерна в мире. Однако урожай в Украине, по оценкам, в этом году сократится вдвое. Согласно сегодняшним сообщениям посольства Украины в Чехии, тамошние аграрии начали засевать поля — в бронежилетах и со специалистами по разминированию.

Дефицит почувствует и Чехия, хотя русские и украинцы не ввозят сюда много зерна. Основным рынком для русских и украинских производителей является Ближний Восток и Северная Африка. «Эти районы ищут зерно по всей Европе, даже в нашей стране. У нас есть сигналы, что сюда едут торговцы из Ливана и предлагают любую цену. Вопрос в том, не продается ли то, что еще не собрано. Такие сигналы у нас есть», — обеспокоена судьбой отечественного зерна глава Продовольственной палаты.

Продовольственная палата уже обратилась к министру сельского хозяйства с просьбой расследовать, существует ли риск того, что слишком много продукции будет продано за границу, сказала Вечеровa. Запретить экспорт на единый рынок ЕС невозможно.

Чешские покупатели также заметили рост цен на мясо. Цены меняются практически каждую неделю, говорит Дана Вечерова. «Цены на свинину в прошлом году были катастрофически низкими, сильно пострадали свиноводы. Но сейчас цены на свинину в Германии стремительно растут. Это на 80% больше, чем месяц назад», — говорит заведующая продуктовым магазином.

Чехия обеспечивает себя овощами только на 30%. Когда овощи начинают созревать в Чехии, они дешевеют. Возможно, это могло бы снизить инфляцию, полагают эксперты.

В Чехии самый высокий НДС на продукты питания среди соседних стран. Сейчас НДС на продукты питания временно 0% в Польше, 7% в Германии, 10% в Словакии и Австрии.

Источник: seznamzpravy.cz

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