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Цифровизация в сфере управления строительством в Чехии затянется

Цифровизация в сфере управления строительством в Чехии затянется

420on.cz 280
Министр регионального развития Иван Бартош заявил, что цифровизация процесса строительства и выдачи разрешительных документов может затянуться до полугода. По его словам, причина в плохой подготовке проекта при предыдущем составе правительства.
Цифровизация в сфере управления строительством в Чехии затянется

Бывший министр Министерства регионального развития Клара Досталова намеревалась ввести в эксплуатацию системы оцифровки строительного производства к середине 2023 года.

Министр Бартош в настоящее время меняет состав отдела MMR, который отвечает за цифровизацию процесса строительства. «Когда я пришел в офис, управление контрактами было передано на аутсорсинг, и этим занималась единственная женщина», — сказал министр. «На данный момент у нас в команде около шести человек, но благодаря реорганизации мы создали больше рабочих мест», — сказал он.

На прошлой неделе Досталова раскритиковала все поправки к новому строительному закону, включая цифровизацию.

«У всех разные начальники, у всех разные задачи. Что происходит, если не соблюдается 30-дневный или 60-дневный срок? Ничего не произойдет, или это будет согласием по умолчанию. Чем больше будет заключений, выданных как  фикция, тем больше судов будет перегружено, потому что люди будут подавать апелляции», — сказала Досталова.

Источник: stavebni-forum.cz

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Темы
строительство технологии Чехия правительство
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