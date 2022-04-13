Цифровизация в сфере управления строительством в Чехии затянется

Бывший министр Министерства регионального развития Клара Досталова намеревалась ввести в эксплуатацию системы оцифровки строительного производства к середине 2023 года.
Министр Бартош в настоящее время меняет состав отдела MMR, который отвечает за цифровизацию процесса строительства. «Когда я пришел в офис, управление контрактами было передано на аутсорсинг, и этим занималась единственная женщина», — сказал министр. «На данный момент у нас в команде около шести человек, но благодаря реорганизации мы создали больше рабочих мест», — сказал он.
На прошлой неделе Досталова раскритиковала все поправки к новому строительному закону, включая цифровизацию.
«У всех разные начальники, у всех разные задачи. Что происходит, если не соблюдается 30-дневный или 60-дневный срок? Ничего не произойдет, или это будет согласием по умолчанию. Чем больше будет заключений, выданных как фикция, тем больше судов будет перегружено, потому что люди будут подавать апелляции», — сказала Досталова.
Источник: stavebni-forum.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: