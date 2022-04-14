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Минрегионразвития Чехии подготовило программу субсидирования муниципалитетов и регионов для размещения беженцев

Минрегионразвития Чехии подготовило программу субсидирования муниципалитетов и регионов для размещения беженцев

420on.cz 36
​Министерство регионального развития сегодня объявило о программе субсидирования муниципалитетов и регионов на приобретение и ремонт жилья для беженцев. На эти цели будет выделен 1 миллиард крон.
Минрегионразвития Чехии подготовило программу субсидирования муниципалитетов и регионов для размещения беженцев

Области, муниципалитеты и их организации могут подавать заявления для получения субсидий с 20 апреля. Размер субсидий составляет до 120 000 крон за квартиру на человека и до 40 000 крон за место в муниципальном или региональном общежитии. Об этом заявил министр регионального развития Чехии Иван Бартош на пресс-конференции.

С начала российского вторжения в Украину Чехия предоставила беженцам войны почти 289 000 специальных виз. Около 40% приезжих — дети, 80% взрослых — женщины. На этой неделе премьер-министр Петр Фиала (ODS) сообщил, что 900 беженцев сейчас находятся в общежитиях, спортзалах или подобных гуманитарных помещениях. Все остальные живут в квартирах, гостиницах или домах, которые им предоставили чешские семьи.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия беженцы квартиры компенсация
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