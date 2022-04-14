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Британец был выдворен из Чехии на 3 года после взрыва в аэропорту

Британец был выдворен из Чехии на 3 года после взрыва в аэропорту

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Сначала полиция подумала, что это, вероятно, непрофессиональные манипуляции с фейерверками.
Британец был выдворен из Чехии на 3 года после взрыва в аэропорту

В четверг Окружной суд Праги 6 признал британца, у которого во вторник взорвался рюкзак в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела, виновным в незаконном хранении оружия. Виновный был выслан из Чехии на три года, сообщила пресс-секретарь суда Зузана Барохова.

По словам представителя городской прокуратуры Алеша Цимбалы, у мужчины в багаже ​​была часть боевой гранаты. Сначала полиция подумала, что это, вероятно, непрофессиональные манипуляции с фейерверками. 

Решение суда является окончательным. CNN Prima News сообщили, что британец не действовал умышленно.

Источник: irozhlas.cz

 

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Темы
Великобритания Чехия взрыв
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