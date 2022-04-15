Выручка ресторанов в первом квартале в Чехии выросла

По данным компании SaltPay, выручка чешских ресторанов в первом квартале 2022 года выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако росту продаж больше способствовала высокая инфляция — посещаемость ресторанов была примерно на 16% ниже, чем до пандемии.

По словам пресс-секретаря SaltPay Яны Кохутовой, зимние месяцы традиционно самые слабые для рестораторов. Самые низкие продажи и посещаемость были зафиксированы в январе, а улучшения произошли в середине февраля и в День святого Валентина.

«Пока что самые высокие продажи ресторана приходятся на выходные 25-27 марта, когда посетителей стало больше всего с начала года. Количество гостей почти на 20% превысило среднюю посещаемость в марте в этом году», — сказала Кохутова.

По словам ресторатора. участника, Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Любоша Кастнера сфера гастрономии возвращается к нормальной жизни после пандемии. «Продажи развиваются хорошо, хотя затраты растут, что нас не радует», — сказал он. Он добавил, что люди лояльно относятся к росту цен.

Однако, по словам Кастнера, рестораны, которые только стали дороже и не предлагают никаких дополнительных услуг, находятся в менее выгодной позиции и у них наблюдается спад продаж. Рестораны также фиксируют возвращение корпоративных мероприятий, по словам Кастнер, интерес находится на уровне 2019 года, а в некоторых случаях даже выше.

По данным Чешского статистического управления (CSO), инфляция достигла 9,9% в январе, поднявшись до 11,1% в феврале. В марте этот показатель вырос до 12,7%, это самая высокая цифра с мая 1998 года. Резко растут цены на электроэнергию, газ, а также продукты питания.

Источник: ceskenoviny.cz

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