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Банки в Чехии повысили процентные ставки по сберегательным счетам до четырех процентов

Банки в Чехии повысили процентные ставки по сберегательным счетам до четырех процентов

420on.cz 665
Чешские банки отреагировали на дальнейшее повышение ключевой процентной ставки Национального банка Чехии и увеличили ставки по сберегательным счетам до 4%. Однако в некоторых банках, чтобы получить такой процент, нужно выполнить ряд условий.
Банки в Чехии повысили процентные ставки по сберегательным счетам до четырех процентов

Инфляция в Чехии выросла до 12,7% в марте.

«Процентные ставки по сберегательным счетам также реагируют на повышение процентных ставок. Однако условия, устанавливаемые сберегательными счетами с самыми высокими процентными ставками, также проблематичны», — сказал аналитик Porto Филип Луженски. По его словам, по состоянию на 11 апреля самые высокие процентные ставки по сберегательным счетам были у J&T Banka (4,0%), Equa bank (4,0%), Trinity Bank (3,68%), Banka Creditas (3,6%) и Expobank (3,51%).

Однако, по словам Луженского, клиенты J&T Banka должны вложить на счет не менее 1 миллиона крон или инвестировать не менее 100 000 крон. Если клиент согласится на срок расторжения договора в течение месяца, он получит 4,15%. 

Equa bank начислит проценты на вклад на сумму до 3 миллиона крон, но в случае любого исходящего платежа, т. е. также в случае отправки на другой свой расчетный счет в банке, процентная ставка снизится до 0,1%. 

Trinity Bank предлагает такие проценты только для вкладов до 400 000 крон плюс годовая фиксация, Creditas предлагает высокие проценты только для сумм до 350 000 крон и это должен быть новый вклад.

Только Expobank не накладывает каких-либо ограничений, добавил он.

«Процентные ставки по сберегательным счетам выглядят относительно прилично, в основном из-за высокой конкуренции, а более мелкие банки, как правило, предлагают более высокие оценки. клиентские депозиты более высокая процентная ставка, это будет обусловлено использованием других высокомаржинальных продуктов», — отметил Луженский.

Согласно опросу Generali Investments, 95% людей опасаются последствий роста инфляции для своих финансов. Доля чехов, считающих сберегательные счета наиболее подходящим способом сбережения денег, за последний год снизилась с 36% до 28%.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
банки Чехия инфляция процентные ставки
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