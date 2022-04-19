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Учительница в Чехии говорила ученикам неправду о войне на Украине

Учительница в Чехии говорила ученикам неправду о войне на Украине

420on.cz 7
​Учительница чешского языка Мартина Б. предоставляла ученикам 8-го класса пражской начальной школы Na Dlouhém Lánu ложную информацию о российской агрессии в Украине. Среди прочего она утверждала, что в Киеве, находящемуся под обстрелами, «ничего не происходит», а общественное чешское телевидение, которое транслирует кадры с места, «связано с миллиардером Соросом». Ученики тайно засняли ее 18-минутное выступление.
Учительница в Чехии говорила ученикам неправду о войне на Украине

Посмотрев его, директор школы Рената Риедлова решила уволить учительницу. Решение директора поддержала администрация Праги. Министр образования Петр Газдик также оценил быструю и сильную реакцию директора.

«Учитель должен уважать факты, а не заниматься пропагандой, противоречащей очевидным вещам. Да, каждый имеет право на мнение, но не на ложь», — написал Газдик.

Подобными делами Минобразования занималось в начале российской агрессии. В то время министерство разослало в школы инструкции о том, как говорить с детьми о конфликте. Но не все этому следуют. «Поэтому я ценю подход директора школы, который сразу же уволил педагога», — добавил Газдик.

«Я был потрясен содержанием записи, я вообще не мог представить, что такой образованный человек может читать перед детьми такую ​​лекцию, полную ненависти и неправды», — сообщила директор пражской школы.

Учительница чешского языка сказала, что это были «только проверенные и исторически задокументированные факты». Она рассматривает свое увольнение как «отказ от демократических принципов и свобод» и «беспрецедентное ограничение слова и мнений». 

Источник: novinky.cz

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школы дети украинцы Украина война Чехия
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