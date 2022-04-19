Самая богатая чешка Рената Келлнерова продала свои земельные участки в России

Группа PPF Ренаты Келлнеровой продала свои земельные участки в России финансовой группе «ИСТ» миллиардера Александра Несиса, который был давним деловым партнером погибшего миллиардера Петра Келлнера в России.

Группа PPF управляет компанией Home Credit в России, но также владеет рядом объектов недвижимости и земельными участками. Сейчас группа пытается — как и другие западные компании — передать или продать свои активы российским партнерам, пока не закончится вторжение в Украину и ситуация не успокоится.

По данным российской газеты «Коммерсант», чешская группа PPF продала более 200 га земли в Москве и регионах инвестиционной группе «ИСТ» Александра Несиса, который был многолетним деловым партнером погибшего в горах финансиста Петра Келлнера.

Западные компании в настоящее время не имеют возможности продавать свои активы в России, поэтому, передавая активы местным бизнесменам или менеджерам, они пытаются минимизировать риск национализации.

«Коммерсантъ» ссылается на агентство «Спарк-Интерфакс», которое предоставляет информацию о компаниях в России. Группа PPF совершила ряд сделок, в ходе которых передала DDS LLC часть своего имущества. Компания DDS была основана Владиславом Ресиным, который отвечает за развитие проектов группы ICT Александра Несиса в Санкт-Петербурге. Forbes оценивает текущую стоимость активов Несиса в $1,9 млрд.

В частности, в конце марта она продала DDS 99,99% акций ООО «ИСК Клоково», которому принадлежит участок площадью 130 га в Новой Москве, 99,99% акций ООО «Сколково Ворота» (3,2 га на западе Москвы возле Сколкова) и 100% акций в ООО «Сколково» ООО «Логистика-А» (25 га под строительство логистического парка в г. Чехов Московской области).

Кроме того, DDS приобрела 99,99% акций ООО «Квартал-Тольятти» (53 га в Тольятти) и 99,99% акций ООО «Логистика-Уфа» у Группы PPF.

Группа PPF подтвердила информацию «Ъ». «Группа PPF продала указанные активы в рамках своей долгосрочной стратегии отраслевой и географической диверсификации», — сказал Леош Роусек, директор по коммуникациям.

В прошлом PPF построила крупный проект Comcity на окраине Москвы с административным комплексом для более чем 10 000 сотрудников, а сейчас строит по соседству еще офисы, гостиницу и апартаменты. Кроме того, ей принадлежит административный центр «Метрополис» в Москве, торговая галерея в Астрахани и Санкт-Петербурге или логистический центр «Южные ворота» в аэропорту Домодедово. Кроме того, PPF также контролирует агропредприятие «РАВ Агро» в Воронежской области.

По данным «Коммерсанта», PPF уже несколько лет предлагает эти активы на рынке, и перевод активов в DDS нельзя считать рыночным. «Скорее всего, это обычная «дружеская передача собственности» до тех пор, пока не спадет геополитическая напряженность», — пишет газета. Коммерсант предполагает, что обе стороны заключили опцион на выкуп.

Группа PPF пока не намерена покидать Российскую Федерацию, учитывая, что выход из финансовых активов — это долгосрочный процесс.

Роусек сообщил Hospodářské noviny в начале марта, что российский портфель полностью независим от других активов и проектов группы, поэтому потенциальные последствия военной операции России на Украине не угрожают глобальному бизнесу компании. По словам Роусека, до вторжения группа имела в России активы на сумму около миллиарда евро (менее 25 миллиардов крон).

По данным «Коммерсанта», PPF может продолжить передачу российских активов. Европейские компании сейчас обычно передают активы российским топ-менеджерам. Так поступила, например, британская компания Raven Property Group, когда сдавала передала в управление свои логистические парки в РФ.

Источник: seznamzpravy.cz