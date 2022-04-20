Ипотека в Чехии: несмотря на резкий спад, спрос остается выше среднего

​По данным Чешской банковской ассоциации, в марте этого года банки в Чехии выдали 7800 ипотечных кредитов, что на 51,9% меньше, чем в прошлом году. Общий объем ипотечных кредитов, согласованных банками, также значительно снизился по сравнению с прошлым годом — на 47,9%, до 25,2 миллиардов крон.

Однако прошлый год, являющийся базой сравнения для этих расчетов, был рекордным по количеству и объему выданных кредитов. Еще в марте прошлого года был достигнут исторический месячный максимум — тогда банки выдали ипотечных кредитов на 48,4 миллиардах крон. Однако, если сравнить текущие цифры в более широком периоде, становится ясно, что текущие результаты ипотечного рынка по-прежнему выше среднего как по объему, так и по количеству. Например, в марте 2020 года, два года назад, было выдано «всего» 7 525 ипотечных кредитов на сумму 18,5 миллиардов крон.

Всего в первом квартале этого года банки предоставили 22 183 ипотечных кредита на общую сумму 70,7 миллиардов чешских крон. По сравнению с прошлым годом этот квартальный объем согласованных ипотечных кредитов уменьшился на 38 миллиардов крон, что в процентном отношении означает снижение на 35%.

Согласно статистике GOLEM Finance, средняя сумма ипотечного кредита в марте составила 3,230 миллиона крон. Таким образом, этот показатель увеличился еще на 249 000 крон в годовом исчислении.

По сравнению с февралем средние процентные ставки по ипотечным кредитам, согласованным банками, выросли до 4,16%. Однако этот показатель существенно отстает от текущего развития ставок ставок. Более актуальный индекс GOFI 70, составленный GOLEM Finance, показывает, что средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 4,76%.

При этом рост процентных ставок продолжается, видимо, параллельно с действиями ЦБ. В течение первых двух недель апреля группа ČSOB повысила ставки по ипотеке. Ставки также изменили Moneta Money Bank, mBank, Fio banka, Komerční banka, Česká spořitelna и UniCredit Bank. Для коротких фиксаций большинство ставок теперь выше 5%, в то время как для более длинных фиксаций на пять и более лет ставки банков теперь колеблются в пределах 4,4%, но для получения такой ставки необходимо выполнить ряд условий.

Источник: stavebni-forum.cz