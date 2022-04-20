Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.43
USD
22.59
RUB
0.28
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
Ипотека в Чехии: несмотря на резкий спад, спрос остается выше среднего

Ипотека в Чехии: несмотря на резкий спад, спрос остается выше среднего

420on.cz 1
​По данным Чешской банковской ассоциации, в марте этого года банки в Чехии выдали 7800 ипотечных кредитов, что на 51,9% меньше, чем в прошлом году. Общий объем ипотечных кредитов, согласованных банками, также значительно снизился по сравнению с прошлым годом — на 47,9%, до 25,2 миллиардов крон.
Ипотека в Чехии: несмотря на резкий спад, спрос остается выше среднего

Однако прошлый год, являющийся базой сравнения для этих расчетов, был рекордным по количеству и объему выданных кредитов. Еще в марте прошлого года был достигнут исторический месячный максимум — тогда банки выдали ипотечных кредитов на 48,4 миллиардах крон. Однако, если сравнить текущие цифры в более широком периоде, становится ясно, что текущие результаты ипотечного рынка по-прежнему выше среднего как по объему, так и по количеству. Например, в марте 2020 года, два года назад, было выдано «всего» 7 525 ипотечных кредитов на сумму 18,5 миллиардов крон.

Всего в первом квартале этого года банки предоставили 22 183 ипотечных кредита на общую сумму 70,7 миллиардов чешских крон. По сравнению с прошлым годом этот квартальный объем согласованных ипотечных кредитов уменьшился на 38 миллиардов крон, что в процентном отношении означает снижение на 35%.

Согласно статистике GOLEM Finance, средняя сумма ипотечного кредита в марте составила 3,230 миллиона крон. Таким образом, этот показатель увеличился еще на 249 000 крон в годовом исчислении. 

По сравнению с февралем средние процентные ставки по ипотечным кредитам, согласованным банками, выросли до 4,16%. Однако этот показатель существенно отстает от текущего развития ставок ставок. Более актуальный индекс GOFI 70, составленный GOLEM Finance, показывает, что средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 4,76%.

При этом рост процентных ставок продолжается, видимо, параллельно с действиями ЦБ. В течение первых двух недель апреля группа ČSOB повысила ставки по ипотеке. Ставки также изменили Moneta Money Bank, mBank, Fio banka, Komerční banka, Česká spořitelna и UniCredit Bank. Для коротких фиксаций большинство ставок теперь выше 5%, в то время как для более длинных фиксаций на пять и более лет ставки банков теперь колеблются в пределах 4,4%, но для получения такой ставки необходимо выполнить ряд условий.

Источник: stavebni-forum.cz

Рассказать всем:
Темы
ипотеки процентные ставки Чехия банки покупка недвижимости
Читайте
по теме 
Интерес к покупке новых квартир падает, цены — пока нет
09.04.2022 08:36 Экономика
Интерес к покупке новых квартир падает, цены — пока нет
3394
Ипотечные кредиты банки в Чехии предлагают в среднем за 4,88%
06.04.2022 09:07 Экономика
Ипотечные кредиты банки в Чехии предлагают в среднем за 4,88%
1068
Центральный банк Чехии вновь повысил ключевую процентную ставку: ипотеки подорожают
31.03.2022 19:58 Экономика
Центральный банк Чехии вновь повысил ключевую процентную ставку: ипотеки подорожают
2595
Опрос: 10% молодых людей в Чехии планируют купить недвижимость или построить дом в течение года
31.03.2022 11:19 Экономика
Опрос: 10% молодых людей в Чехии планируют купить недвижимость или построить дом в течение года
1750
Последние новости:
20
апреля
В Чехии начнут ремонтировать поврежденные на войне украинские танки
20.04.2022 09:25 Экономика
В Чехии начнут ремонтировать поврежденные на войне украинские танки
133
В Чехии изобрели надувные роликовые коньки
20.04.2022 08:47 Общество
В Чехии изобрели надувные роликовые коньки
225
19
апреля
34% чехов считают, что военный конфликт в регионе — лишь вопрос времени
19.04.2022 17:29 Политика
34% чехов считают, что военный конфликт в регионе — лишь вопрос времени
2304
ДРУГА РІКА «Кто, если не мы?» — Благотворительный концерт в поддержку Украины
19.04.2022 17:02 Культура
ДРУГА РІКА «Кто, если не мы?» — Благотворительный концерт в поддержку Украины
777
Как прошла Пасха: Пьяный водитель врезался в деревья, женщина «выдохнула» 3,5 промилле
19.04.2022 15:49 Общество
Как прошла Пасха: Пьяный водитель врезался в деревья, женщина «выдохнула» 3,5 промилле
895
Самая богатая чешка Рената Келлнерова продала свои земельные участки в России
19.04.2022 15:20 Экономика
Самая богатая чешка Рената Келлнерова продала свои земельные участки в России
1454
Пожилой мужчина убил сотрудницу в бюро по трудоустройству в Праге. Теперь ему грозит пожизненное
19.04.2022 14:58 Общество
Пожилой мужчина убил сотрудницу в бюро по трудоустройству в Праге. Теперь ему грозит пожизненное
1639
Мужчина на Вацлавской площади бросал брусчатку в полицейскую машину
19.04.2022 13:54 Общество
Мужчина на Вацлавской площади бросал брусчатку в полицейскую машину
1069
Прага 10 выделит 3,2 миллиона крон в поддержку проектов, которые помогают детям
19.04.2022 13:33 Общество
Прага 10 выделит 3,2 миллиона крон в поддержку проектов, которые помогают детям
268
Учительница в Чехии говорила ученикам неправду о войне на Украине
19.04.2022 11:58 Экономика
Учительница в Чехии говорила ученикам неправду о войне на Украине
2968


Мобильная версия