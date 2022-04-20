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Проект самого высокого здания в Чехии должен измениться: вместо одной башни-небоскреба будет две

Проект самого высокого здания в Чехии должен измениться: вместо одной башни-небоскреба будет две

420on.cz 204
​В среду утром RT Torax Group проинформировала мэрию Остравы о том, что компания должна изменить свой проект, чтобы построить самое высокое здание в Чешской Республике. Компания хочет построить его в центре Остравы в Новой Каролине. Вместо одной башни, которая должна быть выше 230 метров, в здании будет две башни.
Проект самого высокого здания в Чехии должен измениться: вместо одной башни-небоскреба будет две

Причина — новые данные геологоразведки. Тем не менее, более высокая башня по-прежнему остается самым высоким зданием в Чешской Республике.

«Геологическая оценка и статические расчеты фундамента определили возможный обвал и осадку здания за допустимым диапазоном, который составляет семь-девять сантиметров. Расчеты и детальные анализы международной команды Bollinger und Grohmann и Baugrund Dresden в сотрудничестве с Техническим университетом Дрездена выявили возможное падение этого высотного здания на величину до 16 сантиметров», — поясняется в пресс-релизе компании.

В прошлом году был проведен первый этап геологической оценки земли в районе Нова Каролина в центре Остравы. Район подвержен горнодобывающей деятельности, которая велась в этом районе с 18 века.

Зонды, пробуренные на глубину 150 метров, анализ материалов и последующие статические расчеты показали, что даже очень высокие здания можно строить на земле, называемой каплевидной. Состояние горных выработок и маломощных геологических слоев удовлетворительное для строительства высотных зданий.

Затем компания заказала детальный проект, который был пересмотрен, в частности, лабораторные испытания и анализ сжатия верхних слоев глины в недрах.

«Эксперты приходят к выводу, что качество местных неогеновых глин представляет чрезмерную опасность для узкого основания одной башни. Возраст горных работ не представляет проблемы на больших глубинах, но установка единой башни в этом районе невозможна из-за качества и несущей способности геологических слоев над бывшими участками горных работ», — сказал Йиндржих Ванек, представитель РТ Торакс Групп.

Председатель совета директоров RT Torax Group Томаш Харинг добавил, что компания уделяет особое внимание безопасности самой конструкции и ее эксплуатации. «Мы должны быть абсолютно уверены в этом, прежде чем начать строительство», — сказал Харинг.

Михал Криштоф из архитектурной студии Chybik + Kristof Architects & Urban Designers заявил, что студия подготовит новый дизайн, который будет соответствовать новым находкам.

«Эксперты отметили рекомендацию вернуться к исходному решению комплекса, состоящего из двух башен, и распределить нагрузку всей массы на большую площадь. Однако две башни будут дальше, чем в первоначальном проекте. Более высокое из них по-прежнему будет самым высоким зданием в Чехии. Все изначально спроектированные урбанистические, градостроительные элементы будут сохранены», — сказал Криштоф.

Здание должно стать новой достопримечательностью Остравы. Это будет коммерческий и административный центр с гостиницей и квартирами, по предварительной информации, он будет иметь 60 этажей и стоить более двух миллиардов крон.

По словам инвестора, все функции из первоначального проекта будут сохранены. Большая часть комплекса по-прежнему будет состоять из жилых квартир, на верхних этажах будет смотровая площадка для публики. Новое здание по-прежнему будет включать в себя отель, офисные помещения, ресторан и многое другое.

Источник: novinky.cz

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