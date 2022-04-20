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Ветчина с наценкой 255 процентов? Минфин Чехии начал проверку цен на рынке

Ветчина с наценкой 255 процентов? Минфин Чехии начал проверку цен на рынке

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На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства совместно с Управлением по защите конкуренции (ÚOHS) начал проводить мониторинг цен на отдельные продукты питания. Проверки продлятся не менее трех месяцев, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL). Конкретный механизм контроля он комментировать не стал.
Ветчина с наценкой 255 процентов? Минфин Чехии начал проверку цен на рынке

Помимо антимонопольного ведомства, министерство хочет привлечь к проверкам и Минфин. Основное внимание уделяется четырем группам продуктов питания, а именно сливочному маслу, птице, свинине и выпечке. Группы были отобраны на основе предложений общественности, а также фермеров и производителей продуктов питания.

С помощью проверок министерство хочет гарантировать, что трейдеры и другие участники цепочки поставок не будут злоупотреблять текущей ситуацией и искусственно увеличивать свою маржу. Министр не стал комментировать конкретные шаги, которые будут предприняты в случае выявления несоразмерной маржи.

«Мы видели случаи, когда торговая надбавка на колбасу составляла 246% или 255% — на ветчину. Это цифры, над которыми нужно подумать, действительно ли это нормально. Да, у нас есть свободная рыночная среда, но невозможно, чтобы от фермеров требовали, чтобы они продавали по ценам, которые даже не покрывают их затрат, а у других была при этом непропорционально высокая маржа», — сказал Некула.

В то же время государство длительное время субсидирует некоторые виды сельскохозяйственного производства. По словам министра, ситуация, при которой, например, свинина в магазинах значительно дорожает, а производители мяса не получают адекватных платежей и производят продукцию в убыток, является неустойчивой.

Поэтому министр стремится обеспечить более справедливое распределение прибыли между фермерами, переработчиками и торговцами. Этому должна была способствовать поправка к закону о рыночной деятельности, которая должна была вступить в силу в Чехии с мая прошлого года, но пока не принята.

«Предыдущее правительство постоянно затягивало принятие закона, мы его повторно внесли в кратчайшие сроки, к сожалению, и сейчас те же люди из оппозиции продолжают затягивать принятие закона. Чехия — единственная страна в Европе, где такой закон еще не принят, — сказал Некула.

Поэтому министр Некула также проведет переговоры с представителями фермеров, производителей продуктов питания и торговцев. В четверг он созвал внеочередное совещание с этими организациями. Участники совещания обсудят растущие цены на продукты и наценки некоторых субъектов, за которые в конечном итоге платит потребитель.

Источник: novinky.cz

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продукты Чехия цены Министерство финансов инфляция
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