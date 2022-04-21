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Чехия снова подверглась хакерским атакам

Чехия снова подверглась хакерским атакам

420on.cz 28
​По данным Национального управления кибербезопасности и информационной безопасности (NÚKIB), кибератаки на некоторые чешские сайты продолжаются и в четверг, 21 апреля. Хакеры атаковали сайт правительства и сайт NÚKIB. По словам пресс-секретаря NÚKIB Алены Минксовой, серьезного ущерба они не нанесли.
Чехия снова подверглась хакерским атакам

NÚKIB предупредило о хакерских атаках в среду, например, они касались сайтов некоторых региональных аэропортов или Чешских железных дорог. Ответственность за кибератаки взяла на себя пророссийская хакерская группировка Killnet.

По данным NÚKIB, это были DDoS-атаки (распределенный отказ в обслуживании). У них всегда один и тот же сценарий: сотни тысяч компьютеров одновременно начинают обращаться к тому или иному серверу. Обычно он не справляется с таким количеством запросов и “падает”. Для обычных пользователей зараженный сайт становится недоступным.

Например, Чешские железные дороги решали проблему с перебоями в работе мобильного приложения «Мой поезд», не работала онлайн-покупка билетов, а также были проблемы с поиском стыковок. Также атаке подвергся портал государственного управления portal.gov.cz, заявив, что «в настоящее время проводится технологическое отключение с целью усиления безопасности сайта». Сайты аэропортов Карловых Вар, Пардубице и Остравы также пострадали от атак.

Министр внутренних дел Вит Ракушан заявил в среду, что российские хакеры провели кибератаку на системы чешских государственных и частных учреждений, но никакой утечки информации и личных данных граждан не произошло. 

NÚKIB обратил внимание на повышенный риск кибершпионажа и кибератак в связи с ситуацией в Украине в конце января, затем еще раз в конце февраля. Он призвал организации, регулируемые законом о кибербезопасности, и другие отечественные организации, особенно средства массовой информации, проявлять бдительность в отношении наиболее часто используемых методов атак и обновлять информационные системы.

Источник: novinky.cz

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Темы
киберпреступность технологии Украина Россия Чехия интернет
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