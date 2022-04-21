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В первом квартале этого года 19 564 человека в Чехии получили лицензию на предпринимательство

В первом квартале этого года 19 564 человека в Чехии получили лицензию на предпринимательство

420on.cz 164
В первом квартале этого года 19 564 человека стали индивидуальными предпринимателями, что на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Это самый показатель с 2013 года.
В первом квартале этого года 19 564 человека в Чехии получили лицензию на предпринимательство

Это следует из анализа CRIF и данных портала www.informaceofirmach.cz.

Количество приостановленных лицензий на предпринимательство уменьшилось на 1653 — до 34 343 в годовом исчислении. 10 800 предпринимателей прекратили свою деятельность, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому за первые три месяца количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 8 764 человека, что на 3 423 больше, чем за тот же период прошлого года.

«Результаты первого квартала года показывают, что чехи были уверены в чешской экономике и ее будущем развитии в начале года. Это изменилось, и готовность людей начать новый бизнес снова возросла, но драматическая ситуация в Украине и ухудшение мировых рынков пока не нашли отражения в этих результатах», сказала аналитики CRIF Вера Каменичкова.

В марте 6 665 человек начали вести бизнес в Чешской Республике, что на 832 человека больше, чем в феврале. С другой стороны, 8939 предпринимателей прервали свою деятельность, что на 1112 человек больше, чем в предыдущем месяце. Выросло и число людей, полностью закрывших свой бизнес. В марте их было 3954, что на 767 больше, чем в феврале.

С начала года больше всего предпринимателей начали свою деятельность в Праге (3767), Среднечешском крае (2662) и Южноморавском крае (2258). Меньше всего за последние три месяца начали свой бизнес в Карловарском крае (466), Либерецком крае (741) и Высочине (809).

В каждом секторе большинство людей начали бизнес в сфере производства (2652), профессиональной и научной деятельности (2215) и строительства (2170) в течение первых трех месяцев. Однако для 4098 новых предпринимателей сфера деятельности не была указана в торговом реестре. Напротив, большинство предпринимателей занялись торговлей (2812), строительством (1547) и профессиональной, научной и технической деятельностью (1485).

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
индивидуальный предприниматель Чехия экономика бизнес статистика
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