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На чешском портале Aukro теперь можно продать недвижимость через аукцион

На чешском портале Aukro теперь можно продать недвижимость через аукцион

420on.cz 241
Торговая площадка Aukro запустила новый сервис Aukro Reality. Его цель — предложить продажу недвижимости точно так же, как сейчас на сайте продается электроника, антиквариат или компьютерные игры.
На чешском портале Aukro теперь можно продать недвижимость через аукцион

Однако сделки по недвижимости будут проходить в особом режиме, чтобы было понятно, что покупатель действительно готов купить и может заплатить оговоренную сумму. Теоретически люди могут покупать недвижимость, не увидев ее предварительно. Однако представители портала Aukro предполагают, что этого не произойдет.  До фактического начала аукциона на покупку квартиры, дома, дачи и земельного участка у клиентов есть несколько недель на согласование сделки с маклером и осмотр имущества. Будущую покупку можно также подробно рассмотреть в рамках виртуального 3D-тура или по видео на YouTube.

Внешний вид аукциона дополняется отображением оценочной цены в соответствии с аналогичными объектами в этом районе, поэтому покупатель будет иметь представление о том, сколько он должен предложить. Ради оценки недвижимости Aukro объединил усилия с порталом Valuo.

«Мы считаем, что аукцион является наиболее справедливым определением цены как для покупателя, так и для продавца», — говорит Ян Садилек, генеральный директор Aukro. Он добавляет, что весь процесс в разделе недвижимости претерпел масштабную модернизацию, поэтому покупатели и продавцы должны иметь доступ к максимально полной информации. «К 2024 году мы хотим продавать тысячи объектов недвижимости в год через аукционы», — планирует он.

Ранее он говорил, что аукционы будут играть большую роль в сегменте не только недвижимости, но и автомобилей. «Мы верим в эти две категории и во многом полагаемся на них в следующем году», — сказал Садилек, новый генеральный директор компании.

Аукционы недвижимости являются публичными, поэтому любой желающий может ознакомиться с ставками. «Однако возможность делать ставки предоставляется только тем участникам торгов, которые допущены к аукциону и проверены лично», — говорит Радек Вит, директор по развитию бизнеса Aukra. Такая проверка занимает от одного до трех дней и предназначена для обеспечения безопасности и бесперебойной работы. 

«Другим вариантом может быть возвращаемый депозит, который пользователь будет оплачивать с помощью QR-кода или банковского перевода», — добавляет Вит.

Aukro посещают от 9 до 12 миллионов посетителей в месяц, привлекая не только владельцев недвижимости, но и брокеров, чтобы охватить более широкую аудиторию, чем обычные порталы по недвижимости. 

Источник: cc.cz

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