Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.34
USD
22.49
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
10d 12 °C
Опрос: 60 процентов чешских компаний готовы принять на работу беженцев из Украины

Опрос: 60 процентов чешских компаний готовы принять на работу беженцев из Украины

420on.cz 451
Более 60% чешских компаний готовы принимать на работу беженцев из Украины. В основном это должности, для которых не требуется никакой квалификации. Многие компании уже имеют многолетний опыт работы с работниками из Украины, показал опрос.
Опрос: 60 процентов чешских компаний готовы принять на работу беженцев из Украины

Согласно опросу HR Pulse на портале вакансий Profesia.cz, три пятых чешских компаний готовы принять на работу украинских беженцев на неполный или полный рабочий день, зная, что это в основном женщины.

Некоторые компании не могут предложить работу сразу, без подготовки. Еще 20% фирм сейчас думают о возможности предоставления работы беженцам. Оставшиеся 20% не планирует трудоустройство приезжих из Украины.

Как отмечают эксперты Profesia, интересно сравнить эту ситуацию со словацкими соседями. Здесь беженцев планируют трудоустроить 75% компаний, отрицательное отношение высказали лишь 8 опрошенных фирм из 100.

По словам Михала Новака из портала вакансий Profesia.cz, одним из самых распространенных препятствий для трудоустройства беженцев является незнание чешского или английского языка, на что указала каждая третья компания. Фирмы также опасаются недостаточного опыта (23%) или нехватки ресурсов для письменного и устного перевода, необходимых для найма и обучения (18%).

Многие чешские компании уже имеют многолетний опыт работы с украинскими работниками, что подтвердили в ходе опроса две трети из них. В подавляющем большинстве случаев (71%) они работают на неквалифицированных должностях. 40% украинцев занимают квалифицированные технические должности, 29% — квалифицированные нетехнические, 20% работают в сфере услуг и 10% — на руководящих должностях.

Многие компании также предлагают помощь своим сотрудникам из Украины. Две трети занимаются транспортировкой семей в безопасное место, две пятых помогают финансово, четверть предлагают психологическое консультирование, а пятая часть предлагает оплачиваемый отпуск. 

Источник: novinky.cz

 

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

  • Instagram – фото и видео новости каждый день

 

Рассказать всем:
Темы
работа беженцы Чехия
Читайте
по теме 
Уровень безработицы в Чехии немного снизился
08.04.2022 10:18 Экономика
Уровень безработицы в Чехии немного снизился
919
Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов
07.04.2022 17:10 Общество
Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов
6858
Более 20 000 беженцев из Украины заинтересованы в работе в Чехии
05.04.2022 12:30 Экономика
Более 20 000 беженцев из Украины заинтересованы в работе в Чехии
2470
Опрос: 59% чешских компаний планируют трудоустройство беженцев из Украины
04.04.2022 17:22 Экономика
Опрос: 59% чешских компаний планируют трудоустройство беженцев из Украины
1750
Последние новости:
22
апреля
Российские студенты переводятся из чешских вузов в университеты РФ
22.04.2022 15:34 Экономика
Российские студенты переводятся из чешских вузов в университеты РФ
1
Почти 70 процентов интернет-магазинов в Чехии в прошлом году нарушили закон
22.04.2022 13:13 Экономика
Почти 70 процентов интернет-магазинов в Чехии в прошлом году нарушили закон
201
Сегодня в Праге: Аукцион нумизматических материалов на сумму 120 миллионов крон
22.04.2022 13:09 Экономика
Сегодня в Праге: Аукцион нумизматических материалов на сумму 120 миллионов крон
99
В центре Праги напомнили о детях-жертвах российской военной агрессии в Украине
22.04.2022 12:55 Политика
В центре Праги напомнили о детях-жертвах российской военной агрессии в Украине
242
Разыскивается мужчина, совершивший убийство на Ходове. Он может быть вооружен и опасен
22.04.2022 12:11 Общество
Разыскивается мужчина, совершивший убийство на Ходове. Он может быть вооружен и опасен
608
На Сапе снова обнаружили подделки на десятки миллионов крон
22.04.2022 11:39 Экономика
На Сапе снова обнаружили подделки на десятки миллионов крон
550
Только пятая часть чехов сможет без проблем справиться с ростом цен
22.04.2022 10:34 Экономика
Только пятая часть чехов сможет без проблем справиться с ростом цен
503
В четверг Чехия выдала украинцам 2150 виз, всего с начала войны 304 000
22.04.2022 10:22 Политика
В четверг Чехия выдала украинцам 2150 виз, всего с начала войны 304 000
302
Бутерброды с буквой «Z» были для Зузаны, объяснил политик полиции
22.04.2022 09:31 Общество
Бутерброды с буквой «Z» были для Зузаны, объяснил политик полиции
750
В Чехии хотят ограничить количество скидочных акций в продуктовых магазинах
22.04.2022 08:45 Экономика
В Чехии хотят ограничить количество скидочных акций в продуктовых магазинах
1005


Мобильная версия