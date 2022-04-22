Опрос: 60 процентов чешских компаний готовы принять на работу беженцев из Украины

Более 60% чешских компаний готовы принимать на работу беженцев из Украины. В основном это должности, для которых не требуется никакой квалификации. Многие компании уже имеют многолетний опыт работы с работниками из Украины, показал опрос.

Согласно опросу HR Pulse на портале вакансий Profesia.cz, три пятых чешских компаний готовы принять на работу украинских беженцев на неполный или полный рабочий день, зная, что это в основном женщины.

Некоторые компании не могут предложить работу сразу, без подготовки. Еще 20% фирм сейчас думают о возможности предоставления работы беженцам. Оставшиеся 20% не планирует трудоустройство приезжих из Украины.

Как отмечают эксперты Profesia, интересно сравнить эту ситуацию со словацкими соседями. Здесь беженцев планируют трудоустроить 75% компаний, отрицательное отношение высказали лишь 8 опрошенных фирм из 100.

По словам Михала Новака из портала вакансий Profesia.cz, одним из самых распространенных препятствий для трудоустройства беженцев является незнание чешского или английского языка, на что указала каждая третья компания. Фирмы также опасаются недостаточного опыта (23%) или нехватки ресурсов для письменного и устного перевода, необходимых для найма и обучения (18%).

Многие чешские компании уже имеют многолетний опыт работы с украинскими работниками, что подтвердили в ходе опроса две трети из них. В подавляющем большинстве случаев (71%) они работают на неквалифицированных должностях. 40% украинцев занимают квалифицированные технические должности, 29% — квалифицированные нетехнические, 20% работают в сфере услуг и 10% — на руководящих должностях.

Многие компании также предлагают помощь своим сотрудникам из Украины. Две трети занимаются транспортировкой семей в безопасное место, две пятых помогают финансово, четверть предлагают психологическое консультирование, а пятая часть предлагает оплачиваемый отпуск.

Источник: novinky.cz

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