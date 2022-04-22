В Чехии хотят ограничить количество скидочных акций в продуктовых магазинах

Министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула предложил сократить количество дисконтных акций в продуктовых магазинах. Соответствующую поправку министр планирует внести в закон о ценообразовании.

На этой неделе министр Зденек Некула (KDU-ČSL) раскритиковал якобы высокую наценку торговцев на некоторые продукты питания, которая достигает 250%. Он написал в среду в своем Twitter-аккаунте, что не потерпит такой практики.

Проверки маржи начались неделю назад, методологию и детали проверок ведомство не раскрывает. Основное внимание будет уделено основным продуктам питания, таким как свинина, курица, выпечка и масло.

Однако теперь Некула перевел дискуссию о дорогих продуктах в другое русло. После переговоров с представителями фермеров, производителей продуктов питания и Ассоциацией торговли и туризма он упомянул поправку к закону о ценах, которая должна помочь сократить количество дисконтных акций.

«Я не хочу регулировать рынок и кого-либо наказывать, но я говорю от имени Министерства сельского хозяйства, что мы хотим обратить на это внимание», — сказал Некула на пресс-конференции.

По словам Некулы, принятию этой поправки препятствуют депутаты-оппозиционеры, обсуждение закона в настоящее время приостановлено после первого чтения в Палате депутатов.

Большое количество акций со скидками, которые являются проверенным маркетинговым ходом в Чешской Республике, беспокоят фермеров, поскольку они часто участвуют в них и тем самым снижают свою прибыль. В Чехии самая большая доля рекламных акций в Европейском Союзе, достигающая более 50% процентов.

«Проблема не только в марже, но и в скидках. Существуют экстремальные дисконтные акции, которые ликвидируют чешских фермеров, которые долгое время не могут продавать товары по ценам ниже себестоимости. Это ликвидация», — сказал Некула.

Он добавил, что цель состоит в том, чтобы ограничить дисконтные акции в их крайней форме, а не запретить их. «Суть в том, чтобы ограничить скидки. Чтобы избежать этого, существует чрезвычайное дисконтное событие, когда в конце концов фермер оказывается значительно ниже себестоимости продукции. Мы, конечно, за продолжение скидок, но только в пределах определенного заданного диапазона, который не будет ликвидационным ни для какой части вертикали», — сказал он.

В прошлом, например, были предложения в магазинах, где сеть продавала круассан по 50 геллеров или килограмм картошки за 1 крону. Информация о таких акциях распространяется со скоростью лесного пожара.

«Он хотел бы, чтобы скидки были значительно ниже, чем сегодня. Торговцы будут полностью соблюдать закон», — отреагировал на планы министра Томаш Пруза, президент Ассоциации торговли и туризма. Однако, по его словам, правительство не занимается устранением истинных причин такой ситуации.

Кроме того, по его словам, ограничение дисконтных акций может обернуться против потребителей, которые будут покупать дороже. «Чешские фермеры живут не в вакууме и очень часто, к сожалению, обходятся дороже, чем поставщики из-за рубежа. Так что могут быть и иностранные предпочтения в еде, и я думаю, что это неправильно. Мы должны сделать все, чтобы чешские производители продуктов питания производили как можно больше», —- сказал он.

Источник: seznamzpravy.cz

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