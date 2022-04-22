Только пятая часть чехов сможет без проблем справиться с ростом цен

Последние месяцы были буквально катастрофой для многих чешских домохозяйств. Им приходилось и до сих пор приходится сталкиваться с резким ростом базовой стоимости жизни — выросли цены на электричество, продукты и бензин. Только 19% людей могут без проблем покрывать более высокие расходы из своего ежемесячного дохода.

Два года пандемии, война в Украине — все это оказало существенное влияние на экономику чешских семей из-за колоссального роста стоимости жизни. Инфляция взлетела до 12,% в марте, рост потребительских цен был самым высоким с мая 1998 года, когда он достиг 13%.

Несмотря на то, что заработная плата продолжает расти, чехи должны ожидать, что их реальные доходы упадут.

«Согласно данным, опубликованным Чешским статистическим управлением в марте, средняя заработная плата в Чешской Республике выросла на 4% в годовом исчислении и превысила 40 000 крон. Однако реальные доходы упали на 2% с учетом инфляции потребительских цен. Рост заработной платы в этом году трудно предсказать в нынешних меняющихся условиях», — сказал Карел Котоун из компании Accenture.

Текущий опрос портала Profesia показал, как чехи планируют справляться с ростом стоимости жизни. Менее 20% респондентов считают, что более высокие расходы никоим образом не угрожают ими они смогут без проблем покрыть их из своих текущих доходов.

Около 21% чехов заявили, что вынуждены искать более высокооплачиваемую работу, потому что их нынешняя зарплата не покрывает текущие расходы. 16% чехов должны будут найти вторую работу или подработку на неполный рабочий день.

Менее четверти (23%) заявили, что они снизят базовые расходы, но им придется учитывать дополнительные затраты. 21% респондентов пока не определились. Они уже ощущают финансовое давление, но еще не знают, как будут зарабатывать деньги в ближайшие месяцы.

Источник: novinky.cz

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