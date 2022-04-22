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Сегодня в Праге: Аукцион нумизматических материалов на сумму 120 миллионов крон

Сегодня в Праге: Аукцион нумизматических материалов на сумму 120 миллионов крон

anastasiia_kn 99
Крупнейший аукцион монет, банкнот и других редких нумизматических материалов проходит сегодня в отеле Mandarin Oriental Hotel в Праге. Коллекционеры смогут выбирать из 518 предметов.
Сегодня в Праге: Аукцион нумизматических материалов на сумму 120 миллионов крон

Аукцион, стоимость предметов которого оценивается в 120 миллионов крон, будет проходить вживую, а также через Интернет и по телефону. Мероприятие организовано крупнейшим аукционным домом с нумизматикой в ​​Чехии и Словакии Macho & Chlapovič.

Основная часть аукциона начинается в 13:00 и продлится до вечера. 

Спрос на нумизматические предметы активно растет. Macho & Chlapovic предполагает, что ухудшение ситуации с безопасностью в Европе вместе с инфляцией не охладит эту тенденцию в 2022 году.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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аукционы Чехия инвестиции
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