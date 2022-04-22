Сегодня в Праге: Аукцион нумизматических материалов на сумму 120 миллионов крон

Аукцион, стоимость предметов которого оценивается в 120 миллионов крон, будет проходить вживую, а также через Интернет и по телефону. Мероприятие организовано крупнейшим аукционным домом с нумизматикой в Чехии и Словакии Macho & Chlapovič.
Основная часть аукциона начинается в 13:00 и продлится до вечера.
Спрос на нумизматические предметы активно растет. Macho & Chlapovic предполагает, что ухудшение ситуации с безопасностью в Европе вместе с инфляцией не охладит эту тенденцию в 2022 году.
Источник: seznamzpravy.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день