Почти 70 процентов интернет-магазинов в Чехии в прошлом году нарушили закон

​Почти 70% интернет-магазинов, проверенных Чешской торговой инспекцией (ČOI) в прошлом году, нарушили закон. Магазины не предоставляют полную информацию о продуктах, которые они продают, или используют недобросовестную торговую практику.

Об этом сообщил пресс-секретарь Чешской торговой инспекции (ČOI) Йиржи Фрёлих. В прошлом году инспекторы наложили 1260 штрафов на общую сумму 11,7 миллиона крон. Годом ранее ошибки были обнаружены более чем в 70% проверок интернет-магазинов, окончательные штрафы составили 637 штрафов на 5,32 миллиона крон.

С 4 января по 31 декабря 2021 года Чешская торговая инспекция провела в общей сложности 1900 проверок интернет-магазинов и выявила нарушения правовых норм в 1288 случаях, что составляет 67,8%. «Проверки ČOI подтвердили наличие недостатков в предоставлении полной и исчерпывающей информации о реализуемой продукции или же то, что продавцы также прибегают к недобросовестной коммерческой практике», — сказал пресс-секретарь. По его словам, операторы интернет-магазинов также пренебрегают информированием потребителей о возможности внесудебного урегулирования потребительских споров и не предоставляют информацию об условиях рассмотрения жалоб.

«Учитывая результаты, в контексте растущего объема электронной коммерции контроль в этой области будет продолжаться в предстоящий период», — сказал Фрёлих.

Самый высокий штраф в размере 1 150 000 крон был наложен в прошлом году Чешской торговой инспекцией на компанию ELI ATD в Роуднице-над-Лабем. Среди прочего, компания предложила для продажи «чип» с защитой от вируса covid-19 с возможностью заказа по телефону, смс или электронной почте и через сайт www.bicomltm.cz сообщала потребителям ложную информацию о его свойствах.

Второй по величине штраф был наложен на компанию Zapper Centrum ČR в размере 300 000 крон, когда, по мнению инспекторов, он использовал недобросовестную деловую практику на своем сайте, в частности, не доказал правдивость предоставленной им информации о продуктах. Третий по величине штраф в размере 250 000 крон был наложен инспекторами на компанию Alza.cz за продажу респираторов через сайт, который не соответствовал правилам ЕС.

Источник: ceskenoviny.cz