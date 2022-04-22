Российские студенты переводятся из чешских вузов в университеты РФ

Более четырехсот российских иностранных студентов поступили в российские вузы, заявил в четверг Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. По словам министра, более 1200 россиян, в основном из Чехии и Украины, подали заявки на перевод из зарубежных вузов в российские.

«Из 1213 заявлений было принято 416 студентов», — сказал министр, добавив, что это «важный символический шаг». «Потому что каждый из этих студентов представляет талант, который нужен России и принесет пользу стране», — добавил Фальков.

Рейтинг стран, из которых российские школьники подают заявки на перевод в российские вузы, возглавляет Чехия, откуда, по данным министерства, поступило 243 заявления. Далее следуют Украина с 158 заявками, Польша (63), Великобритания (40) и США (28).

Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение, согласно которому россияне, необоснованно отчисленные из европейских вузов, могут продолжить обучение в российских школах бесплатно.

В прошлом месяце российские и белорусские студенты Масариковского университета в Брно осудили нападение России на Украину в совместном видео. По словам ректора Мартина Бареша, более десятка молодых людей проявили личное мужество. Они хотели показать, что не согласны с действиями своих правительств. Хотя белорусские войска еще не присоединились к вторжению, российская армия также действует из Беларуси. На родине за это видео им может грозить длительное тюремное заключение.

В этом месяце ректоры чешских вузов предложили Министерству образования дать рекомендации по предоставлению образования абитуриентам из России и Беларуси. По их словам, следует уточнить, как обстоят дела с возможностью продления действующих виз этих людей в Чехии и по каким специальностям вузов им не разрешат учиться. Некоторые, вероятно, могли бы закрыться для них по соображениям стратегической безопасности государства.

Источник: ceskenoviny.cz

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