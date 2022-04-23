Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.34
USD
22.54
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
02d 15 °C
В Чехии 23 апреля пройдет акция по сбору продуктов для нуждающихся

В Чехии 23 апреля пройдет акция по сбору продуктов для нуждающихся

420on.cz 263
Сегодня, 23 апреля, люди примерно в 1300 магазинах по всей Чешской Республике могут участвовать в традиционном сборе продуктов. Осенью прошлого года люди пожертвовали нуждающимся около 580 тонн продуктов питания и аптечных товаров.
В Чехии 23 апреля пройдет акция по сбору продуктов для нуждающихся

Ежегодное мероприятие организовано Чешской федерацией продовольственных банков. Весенний сбор продуктов питания в этом году проходит магазинах торговых сетей Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Rossmann и Tesco. Люди могут найти ближайший магазин на сайте sbirkapotravin.cz. С 19 апреля до 3 мая продукты длительного пользования и товары из аптек можно пожертвовать в онлайн-супермаркетах Rohlik.cz, Košík.cz и iTesco.

Сбор продуктов питания в Чехии проводится с 2019 года, дважды в течение года. Однако акция в 2020 году не состоялась из-за пандемии коронавируса. 

Весной 2021 года торговцы отобрали для нуждающихся 450 тонн продуктов питания и 45 тонн аптечных товаров. Помощь направляется одиноким пожилым людям, одиноким матерям, семьям в кризисной ситуации, бездомным или инвалидам.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
продукты благотворительность Чехия магазины
Читайте
по теме 
Только пятая часть чехов сможет без проблем справиться с ростом цен
22.04.2022 10:34 Экономика
Только пятая часть чехов сможет без проблем справиться с ростом цен
1260
В Чехии хотят ограничить количество скидочных акций в продуктовых магазинах
22.04.2022 08:45 Экономика
В Чехии хотят ограничить количество скидочных акций в продуктовых магазинах
1586
Ветчина с наценкой 255 процентов? Минфин Чехии начал проверку цен на рынке
20.04.2022 14:12 Экономика
Ветчина с наценкой 255 процентов? Минфин Чехии начал проверку цен на рынке
1932
В этом году продукты в Чехии подорожают на треть
12.04.2022 21:03 Экономика
В этом году продукты в Чехии подорожают на треть
4502
Последние новости:
23
апреля
18 человек в Чехии привлечены к уголовной ответственности за одобрение войны в Украине
23.04.2022 09:27 Общество
18 человек в Чехии привлечены к уголовной ответственности за одобрение войны в Украине
594
22
апреля
Уик-энд открытых садов в Чехии
22.04.2022 22:02 Общество
Уик-энд открытых садов в Чехии
1827
Чехи стали пить меньше пива. Производство снизилось на 2,8%
22.04.2022 17:50 Культура
Чехи стали пить меньше пива. Производство снизилось на 2,8%
664
Два дерева и 50 крон за одну прочитанную книгу. Новый книжный проект учит детей благотворительности
22.04.2022 16:00 Общество
Два дерева и 50 крон за одну прочитанную книгу. Новый книжный проект учит детей благотворительности
473
Российские студенты переводятся из чешских вузов в университеты РФ
22.04.2022 15:34 Экономика
Российские студенты переводятся из чешских вузов в университеты РФ
4238
Почти 70 процентов интернет-магазинов в Чехии в прошлом году нарушили закон
22.04.2022 13:13 Экономика
Почти 70 процентов интернет-магазинов в Чехии в прошлом году нарушили закон
1318
Сегодня в Праге: Аукцион нумизматических материалов на сумму 120 миллионов крон
22.04.2022 13:09 Экономика
Сегодня в Праге: Аукцион нумизматических материалов на сумму 120 миллионов крон
398
В центре Праги напомнили о детях-жертвах российской военной агрессии в Украине
22.04.2022 12:55 Политика
В центре Праги напомнили о детях-жертвах российской военной агрессии в Украине
1033
Разыскивается мужчина, совершивший убийство на Ходове. Он может быть вооружен и опасен
22.04.2022 12:11 Общество
Разыскивается мужчина, совершивший убийство на Ходове. Он может быть вооружен и опасен
2170
На Сапе снова обнаружили подделки на десятки миллионов крон
22.04.2022 11:39 Экономика
На Сапе снова обнаружили подделки на десятки миллионов крон
2565


Мобильная версия