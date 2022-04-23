В Чехии 23 апреля пройдет акция по сбору продуктов для нуждающихся

Сегодня, 23 апреля, люди примерно в 1300 магазинах по всей Чешской Республике могут участвовать в традиционном сборе продуктов. Осенью прошлого года люди пожертвовали нуждающимся около 580 тонн продуктов питания и аптечных товаров.

Ежегодное мероприятие организовано Чешской федерацией продовольственных банков. Весенний сбор продуктов питания в этом году проходит магазинах торговых сетей Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Rossmann и Tesco. Люди могут найти ближайший магазин на сайте sbirkapotravin.cz. С 19 апреля до 3 мая продукты длительного пользования и товары из аптек можно пожертвовать в онлайн-супермаркетах Rohlik.cz, Košík.cz и iTesco.

Сбор продуктов питания в Чехии проводится с 2019 года, дважды в течение года. Однако акция в 2020 году не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Весной 2021 года торговцы отобрали для нуждающихся 450 тонн продуктов питания и 45 тонн аптечных товаров. Помощь направляется одиноким пожилым людям, одиноким матерям, семьям в кризисной ситуации, бездомным или инвалидам.

Источник: ceskenoviny.cz