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Чехия заморозила российские активы на один миллиард крон. Правительство изучает возможность конфискации

Чехия заморозила российские активы на один миллиард крон. Правительство изучает возможность конфискации

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​Чехия заморозила российские активы в стране на сумму почти миллиард крон, заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS) в программе Чешского телевидения Otázky Václava Moravce. По словам министра, если эти активы будут идентифицированы как возможная поддержка военных преступлений России, возможна ​​их конфискация в будущем.
Чехия заморозила российские активы на один миллиард крон. Правительство изучает возможность конфискации

Замораживание российской собственности является частью санкций против России за ее вторжение в Украину. Владельцы активов не могут распоряжаться этим имуществом. В дальнейшем на карту поставлена и конфискация имущества, как это в прошлом рекомендовал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, если будет доказана связь владельцев активов с российским режимом и поддержкой российской агрессии в Украине.

По словам Станюры, правительство Чехии изучает возможность конфискации замороженного имущества путем принятия специальных законов. Администрация Праги готовит собственный санкционный список, который коснется сторонников российского режима в стране за пределами действующих санкций ЕС. По словам министра законодательства и председателя Законодательного совета правительства Михала Шаломоун аналогичный список уже существует, однако его окончательная версия пока не утверждена.

По словам Станюры, среди замороженного российского имущества есть деньги одного из депутатов российской Госдумы или его семьи. Если связь владельца с российской агрессией в Украине будет доказана, то можно было бы конфисковать эти активы на основании действующих законов.

Шаломоун сказал, что приоритетом в настоящее время является принятие так называемого закона Магнитского, который наложит санкции на российских должностных лиц, ответственных за поддержку военных преступлений. Он должен действовать на основе готовящегося санкционного списка. Сейчас нужно заниматься в первую очередь дальнейшим замораживанием имущества, а не его конфискацией, считает он. Правительство должно рассмотреть его предложение до конца мая.

Шаломоун же не хочет идти по пути конституционного права, которое, по мнению министра, было бы необходимо для возможных конфискаций. Он отметил, что в будущем возможно принятие законодательства о конфискации на уровне ЕС, которое затем можно было бы применять в Чехии.

Страны ЕС уже заморозили активы на 37 миллиардов евро из-за войны на Украине. По словам комиссара ЕС Веры Юровой, Евросоюз планирует усилить мандат судебного агентства Евроюст по расследованию преступлений в Украине.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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недвижимость Чехия Евросоюз Россия Украина
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