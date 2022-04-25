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J&T планирует построить в Градце Кралове крупный торговый центр и парк

J&T планирует построить в Градце Кралове крупный торговый центр и парк

420on.cz 223
Девелопер J&T Real Estate CZ построит новую бизнес-зону с городским парком в Градце Кралове, недалеко от автомагистрали D11. В этой зоне будут три десятка магазинов и гипермаркет товаров для дома. Общий объем инвестиций в проект составит около трех миллиардов крон.
J&T планирует построить в Градце Кралове крупный торговый центр и парк

Девелоперская компания J&T Real Estate CZ сделала большой шаг в сторону от существующих торговых зон в Праге и Брно. На западном краю автомагистрали D11 в Градце Кралове будет построен новый торговый комплекс с парком стоимостью около трех миллиардов крон.

«Проект новой бизнес-зоны на окраине Куклен в Градце Кралове соответствует стратегическому плану города и действующим территориальным правилам. Мы убеждены, что в сочетании с завершенной автомагистралью D11 неиспользованный до сих пор потенциал района будет развиваться и вдохнет новую жизнь в эту часть города», — сказал Мартин Кодеш, заместитель председателя правления J&T Real Estate CZ.

Проект нового комплекса, который получил название Nová Zelená, разработал архитектор Градца Кралове Томаш Выметалек. Он, среди прочего, автор планируемого футбольного стадиона Malšovická aréna, который также должен быть построен в Градце.

В рамках проекта уже завершен процесс оценки воздействия строительства на окружающую среду. Теперь застройщик получает разрешение на строительство.

«Бренды из области моды, спорта, здорового питания или DIY и бытовых нужд, которые еще не представлены в этой местности, заинтересованы в том, чтобы их магазин был в Градце Кралове. У нас также есть контракт с известным мебельным магазином, название которого мы пока не упоминаем по деловым причинам», — добавил Кодеш из J&T Real Estate CZ.

Ключом к началу подготовки проекта стал ввод в эксплуатацию еще одного участка автомагистрали D11. Это значительно расширило круг людей, которые смогут посетить торговый парк. В ближайшие годы здесь также планируется строительство участка автомагистрали D35 от Садовой до Горжице, что сделает этот район еще более привлекательным.

Новые девелоперские проекты появляются и в соседнем Пардубице. Группа девелоперов Redstone компании Richard Morávek готовит многоцелевой комплекс Galerie Pernerka на месте бывшего спиртзавода напротив железнодорожного вокзала. В состав комплекса войдет также бренд AC Hotels, принадлежащий глобальной гостиничной сети Marriott.

J&T Real Estate CZ связана с финансовой группой J&T. Среди последних завершенных проектов компании – офисный комплекс Rustonka на станции метро Invalidovna в Праге 8. В Петршинах компания планирует построить частные студенческие общежития.

Источник: seznamzpravy.cz

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строительство торговые центры магазины Градец Кралове Чехия инвестиции недвижимость
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