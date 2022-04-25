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Интерес к ипотеке в Чехии не снижается — ипотечный кредит планируют взять 13% чехов

Интерес к ипотеке в Чехии не снижается — ипотечный кредит планируют взять 13% чехов

420on.cz 196
Интерес к ипотеке не снижается, несмотря на более высокие процентные ставки и рекордные цены на недвижимость. 13% людей в Чехии сейчас рассматривают возможность оформления ипотеки. Однако в этом году больше чехов хотят получить ипотечный кредит с более длительным сроком погашения и в то же время с более короткой фиксацией процентной ставки.
Интерес к ипотеке в Чехии не снижается — ипотечный кредит планируют взять 13% чехов

Пятилетняя фиксация остается самой популярной, следует из совместного мартовского опроса Чешской банковской ассоциации (CBA) и исследовательского агентства Ipsos среди тысячи респондентов.

Согласно опросу, 60% людей воспользовались бы ипотекой для покупки жилья, что на семь процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Это связано с более высокими ценами на недвижимость, что увеличивает потребность в финансировании жилья за счет кредита. Накопленные деньги люди планируют использовать в основном на ремонт и покупку бытовой техники, как и в прошлом году.

Почти 205 респондентов уже имеют ипотечный кредит и успешно его выплачивает, что подтверждается последними данными Чешского национального банка. Доля проблемной ипотеки продолжает снижаться до многолетних минимумов. Согласно февральской статистике, в Чехии только 0,71% проблемных кредитов.

«Хотя объем выданных ипотечных кредитов в этом году снижается двузначными темпами, и этот год, безусловно, не будет соответствовать 2021 году, который был рекордным по количеству и объему ипотечных кредитов. Количество и сумма новых кредитов все еще высок», — говорится в сообщении ассоциации. 

«Спад в основном сконцентрирован в рефинансированных кредитах. Объем действительно новых ипотечных кредитов был всего на 8,6% ниже в годовом исчислении в первом квартале 2022 года», — добавил главный экономист Якуб Сейдлер.

С повышением процентных ставок чехи все чаще принимают решение о выборе банка, исходя из выгодной процентной ставки или суммы ежемесячного платежа. Это важно почти для половины из них, тогда как в прошлом году было менее трети. Напротив, советы финансовых консультантов для них менее важны.

Люди чаще всего берут ипотечный кредит для финансирования собственного жилья. Две трети из них использовали бы его для покупки дома или квартиры, в которой впоследствии будут жить. С большим отрывом следуют реконструкция недвижимости, покупка недвижимости в аренду или приобретение жилья для детей или родителей.

Менее пятой части чехов имеют ипотеку на 15 лет. Аналогичный срок планируют треть из тех, кто рассматривает ипотеку.

За весь прошлый год банки выдали 178 тысяч ипотечных кредитов, что наполовину больше, чем в 2020 году.

По данным CBA Hypomonitor, общий объем жилищных кредитов, включая рефинансирование, достиг рекордных 541 миллиарда крон в 2021 году, в 2020 году этот показатель был на уровне 312 миллиарда крон. В 2021 г. чехи занимали в среднем 3,3 миллиона крон, а в 2020 году — 2,8 миллиона.

Правда, чем моложе заявитель, тем больше денег он планирует занять. Молодые люди в возрасте до 26 лет (7% опрошенных) хотели бы получить кредит на сумму от пяти до шести миллионов крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
ипотеки Чехия кредитование покупка недвижимости процентные ставки Опрос общественного мнения
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