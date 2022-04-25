Глава крупнейшей чешской страховой компании получит рекордную годовую премию

Совет директоров крупнейшей отечественной страховой компании VZP, собравшийся в третий раз в новом составе, в понедельник принял решение о вознаграждении директора Зденека Кабатека. В этом году он получит финансовую премию в размере 1 309 500 чешских крон до вычета налогов.
Зарплата директора VZP составляет 225 тысяч крон. Он может получить годовое вознаграждение до этих шести месячных окладов. В этом году совет директоров утвердил вознаграждение в размере 97% от этой суммы.
Председатель Совета директоров Том Филипп высоко оценил работу Кабатка. Он высоко оценил то, как страховая компания справилась с пандемией Covid-19 и осталась в хорошей экономической форме.
Например, за последние два года Зденек Кабатек получил немного меньшее вознаграждение — 1,282 миллиона крон.
Начиная с 2015 года Кабатек получал вознаграждение на сумму свыше 1 миллиона крон. Только в 2014 году он отказался от годовой премии.
В начале прошлого года Кабатек оказался под давлением. Это произошло после того, как в то время появилась информация о том, что он вне очереди сделал себе прививку от covid-19 в Королевской университетской больнице Винограды в Праге. Бывший министр здравоохранения Ян Блатны призвал Кабатека сделать соответствующие выводы, однако глава VZP отказался подать заявление об увольнении. Затем правление VZP решило, что он не нарушил никакого законодательства, и поэтому оставило его в должности.
Источник: seznamzpravy.cz
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