В Чехии начались выплаты семьям, приютившим беженцев

​На данный момент в отделения труда поступило 9823 заявления от семей, которые бесплатно предоставили жилье 28 300 гражданам Украины, бежавшим от войны. Первые выплаты будут произведены 26 апреля, заявили в Министерстве труда.

Заявки на получение компенсаций от государства можно подавать с 11 апреля, причем только в электронном виде. С начала войны визы в Чехии получили 308 тысяч человек из Украины.

На данный момент Министерство труда получило менее десяти тысяч заявок на выплату компенсаций для семей, предоставившим беженцам свое жилье, сообщило ведомство в Twitter. По сообщению Минтруда, по примерно 3300 заявлениям в ближайшие дни будут произведены выплаты.

По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), первая часть из примерно двух тысяч платежей должна быть отправлена ​​в понедельник и вторник. «В середине этого месяца выплачивался ряд субсидий для беженцев, и мы достигли самого предела возможностей наших информационных систем», — сказал он.

Менее десяти тысяч заявлений — это значительно меньше, чем министерство заявляло в предыдущие дни. На прошлой неделе Юречка заявил, что за первые десять дней с момента запуска было получено 25 523 заявления на выплату компенсаций. «В регулярных отчетах количество заявок было указано неверно — по количеству беженцев», — ответили в ведомстве на вопрос о том, почему количество заявок в понедельник не составляет и половины ранее опубликованных данных.

В последние недели бюро по трудоустройству также занимались выплатой гуманитарных пособий беженцам, жилищных пособий и других пособий на проживание. По данным Минтруда, сейчас обрабатывается в двенадцать раз больше заявок, чем обычно, и система не рассчитана на такую ​​нагрузку.

Пособие по солидарности составляет 3000 крон на одного беженца в месяц, но не более 12 тысяч крон. Поддержку могут получить люди, бесплатно размещающие беженцев не менее 16 дней в течение месяца. В помещении должно быть место для отдыха, приготовления пищи и личной гигиены, туалет и доступ к питьевой воде.

Пособия будут выплачиваться до конца июня. На прошлой неделе Юречка заявил, что идет работа по корректировке условий выплаты компенсаций. Сумма за проживание в комнате и квартире должна быть дифференцирована, а также могут быть учтены возможные расходы на ремонт и переоборудование свободной квартиры, пояснил министр труда.

Социальные эксперты критикуют предоставление одинаковой суммы за комнату или всю квартиру. Они также рекомендуют выплачивать поддержку в течение ограниченного времени или постепенно сокращать ее, когда беженцы находят работу.

Источник: ceskatelevize.cz

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