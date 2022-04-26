Торговая сеть Iceland закрывает свои магазины в Чехии

Британская сеть супермаркетов «Iceland», специализирующаяся на продаже замороженных продуктов из Великобритании, скорее всего, уйдет из Чехии. Компания постепенно закрывает свои филиалы, а на этой неделе закрылся и интернет-магазин.

Об этом сообщил сервер Expats.cz.

Сеть Iceland работает в Чешской Республике с 2011 года, имеет в общей сложности 11 магазинов. Но за последние недели было закрыто около половины. Пражские филиалы в Луках, Штербоголях и Ходове закрыты, как и филиалы в Гостивице или Пардубице.

Ссылаясь на двух сотрудников филиала Iceland в Глоубетине в Праге, сервер Expats заявил, что сеть собирается закрыть все магазины в Чешской Республике либо в последнюю неделю апреля, либо в начале мая.

Однако пресс-секретарь Iceland Петр Лангмайер не ответил серверу Idnes.cz на вопрос, покинет ли Iceland чешский рынок. Он только сказал, что Iceland находится в процессе реструктуризаци и что необходимо внести некоторые изменения.

Клиенты не могут купить товары Iceland и в Интернете. Компания сообщает на своем сайте, что работа интернет-магазина прекращена.

С прошлого года Iceland также сотрудничает с онлайн-супермаркетом Košík.cz, который занимается перепродажей своих товаров. Однако в настоящее время он предлагает только 15 товаров от Iceland.

Источник: novinky.cz