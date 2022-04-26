В Чехии добавят 500 крон к пенсии за воспитание ребенка

Со следующего года, согласно уже утвержденному законодательству, также будет введен пенсионный взнос в размере 500 крон в месяц за воспитанного ребенка. На это будет иметь право только один из родителей, кто брал на себя основную заботу о ребенке, — обычно мать.
Большинство женщин тратят часть своего трудоспособного возраста на уход за ребенком и, таким образом, имеют более низкие доходы. Взнос добавится к существующей пенсии и будет повышаться в соответствии с инфляцией. По данным Министерства труда и социальных дел, пособие на каждого воспитываемого ребенка в размере 500 чешских крон в месяц также будет начисляться и нынешним пенсионерам.
Источник: novinky.cz
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