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В Чехии добавят 500 крон к пенсии за воспитание ребенка

В Чехии добавят 500 крон к пенсии за воспитание ребенка

anastasiia_kn 117
Более ранний выход на пенсию по избранным профессиям не будет единственным изменением в области пенсий в следующем году.
В Чехии добавят 500 крон к пенсии за воспитание ребенка

Со следующего года, согласно уже утвержденному законодательству, также будет введен пенсионный взнос в размере 500 крон в месяц за воспитанного ребенка. На это будет иметь право только один из родителей, кто брал на себя основную заботу о ребенке, — обычно мать.

Большинство женщин тратят часть своего трудоспособного возраста на уход за ребенком и, таким образом, имеют более низкие доходы. Взнос добавится к существующей пенсии и будет повышаться в соответствии с инфляцией. По данным Министерства труда и социальных дел, пособие на каждого воспитываемого ребенка в размере 500 чешских крон в месяц также будет начисляться и нынешним пенсионерам.

 

Источник: novinky.cz

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