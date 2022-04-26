Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.43
USD
22.85
RUB
0.31
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
03d 15 °C
В Чехии растет интерес к подержанным электромобилям

В Чехии растет интерес к подержанным электромобилям

420on.cz 115
​Интерес к подержанным электромобилям в Чехии постепенно растет. За первый квартал автомобилисты зарегистрировали 246 из них, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.
В Чехии растет интерес к подержанным электромобилям

В общей сложности подержанные электромобили с 2349 машинами составляют примерно пятую часть от общего количества электромобилей. Об этом сообщили в Центре транспортных исследований (CDV). В настоящее время в Чешской Республике насчитывается около 6,3 млн легковых автомобилей, из которых около 11 000 полностью электрические.

«Чехи обычно очень заинтересованы в подержанных автомобилях, потому что они более доступны, чем новые автомобили. Когда электромобили второго, а затем и третьего поколения постепенно поступят на наш рынок из Западной Европы и люди убедятся в их надежности, именно вторичный рынок поможет нам ускорить приход электромобильности», — сказал заместитель министра транспорта Ян Бездековский.

Из общего числа зарегистрированных электромобилей (10 797), в реестре транспортных средств числится 2 349 электромобилей с пробегом, их доля составляет 21,8%.

«Хотя с точки зрения общего автопарка аккумуляторные электромобили пока составляют лишь небольшую долю, интерес к подержанным авто постепенно растет. В первом квартале этого года было зарегистрировано 246 бывших в употреблении легковых аккумуляторных электромобилей, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал директор CDV Йиндржих Фрич.

Согласно статистике CDV, наиболее часто используемыми электромобилями являются BMW (424), за ними следуют Fiat, Tesla, Nissan и Volkswagen. С точки зрения регионов, больше всего таких машин в Праге.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
электромобили Чехия
Читайте
по теме 
В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях
21.02.2022 14:08 Экономика
В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях
1050
Škoda в феврале начнет производство электрического купе-кроссовера Enyaq
01.02.2022 08:19 Экономика
Škoda в феврале начнет производство электрического купе-кроссовера Enyaq
1701
Продажи гибридных автомобилей в Чехии выросли на 91% — до 20 856 штук
08.12.2021 17:53 Экономика
Продажи гибридных автомобилей в Чехии выросли на 91% — до 20 856 штук
2070
Чехия выделит 34 миллиарда крон на поддержку производства электромобилей
11.11.2021 14:35 Экономика
Чехия выделит 34 миллиарда крон на поддержку производства электромобилей
2261
Последние новости:
26
апреля
В Чехии добавят 500 крон к пенсии за воспитание ребенка
26.04.2022 13:14 Экономика
В Чехии добавят 500 крон к пенсии за воспитание ребенка
117
Чехи стали покупать на 35% больше виниловых пластинок
26.04.2022 12:49 Культура
Чехи стали покупать на 35% больше виниловых пластинок
144
Чешский розыск: Мужчина из Грузии пришел в гости и напал на хозяев с ножом
26.04.2022 12:22 Общество
Чешский розыск: Мужчина из Грузии пришел в гости и напал на хозяев с ножом
336
Торговая сеть Iceland закрывает свои магазины в Чехии
26.04.2022 11:23 Экономика
Торговая сеть Iceland закрывает свои магазины в Чехии
740
На одного школьного психолога в Чехии приходится более 4000 старшеклассников
26.04.2022 10:51 Общество
На одного школьного психолога в Чехии приходится более 4000 старшеклассников
153
Мобильное приложение E.ON Drive теперь будет направлять водителей электромобилей к 700 зарядным устройствам в Чехии
26.04.2022 10:37 Общество
Мобильное приложение E.ON Drive теперь будет направлять водителей электромобилей к 700 зарядным устройствам в Чехии
170
В Чехии начались выплаты семьям, приютившим беженцев
26.04.2022 10:09 Экономика
В Чехии начались выплаты семьям, приютившим беженцев
536
Группа молодых людей в Чехии не поместилась в машину, трое из них решили сесть багажник
26.04.2022 09:47 Общество
Группа молодых людей в Чехии не поместилась в машину, трое из них решили сесть багажник
465
Raiffeisenbank стал первым банком в Чехии, принимающим украинские гривны
26.04.2022 08:59 Экономика
Raiffeisenbank стал первым банком в Чехии, принимающим украинские гривны
1233
25
апреля
Выставка Floria Jaro 2022 в Кромержиже
25.04.2022 20:20 Культура
Выставка Floria Jaro 2022 в Кромержиже
753


Мобильная версия