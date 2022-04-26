В Чехии растет интерес к подержанным электромобилям

​Интерес к подержанным электромобилям в Чехии постепенно растет. За первый квартал автомобилисты зарегистрировали 246 из них, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности подержанные электромобили с 2349 машинами составляют примерно пятую часть от общего количества электромобилей. Об этом сообщили в Центре транспортных исследований (CDV). В настоящее время в Чешской Республике насчитывается около 6,3 млн легковых автомобилей, из которых около 11 000 полностью электрические.

«Чехи обычно очень заинтересованы в подержанных автомобилях, потому что они более доступны, чем новые автомобили. Когда электромобили второго, а затем и третьего поколения постепенно поступят на наш рынок из Западной Европы и люди убедятся в их надежности, именно вторичный рынок поможет нам ускорить приход электромобильности», — сказал заместитель министра транспорта Ян Бездековский.

Из общего числа зарегистрированных электромобилей (10 797), в реестре транспортных средств числится 2 349 электромобилей с пробегом, их доля составляет 21,8%.

«Хотя с точки зрения общего автопарка аккумуляторные электромобили пока составляют лишь небольшую долю, интерес к подержанным авто постепенно растет. В первом квартале этого года было зарегистрировано 246 бывших в употреблении легковых аккумуляторных электромобилей, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал директор CDV Йиндржих Фрич.

Согласно статистике CDV, наиболее часто используемыми электромобилями являются BMW (424), за ними следуют Fiat, Tesla, Nissan и Volkswagen. С точки зрения регионов, больше всего таких машин в Праге.

Источник: novinky.cz