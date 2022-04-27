Парламент Чехии одобрил временное снижение акциза на дизельное топливо и бензин

​Палата депутатов Чехии утвердила временное снижение акцизного налога на топливо на 1,50 крон за литр. Это временная мера из-за скачка цен на бензин и дизтопливо, которая будет действовать до сентября.

Поправка была одобрена Палатой депутатов на заседании во вторник в первом чтении, и теперь проект будет направлен в Сенат. «За» проголосовали 154 депутата из 156 присутствовавших.

Снижение обязательного налога на топливо с июня до конца сентября является одним из предложенных правительством решений в связи с ростом цен на топливо, а также отменой обязательного смешивания биокомпонентов и отменой дорожного налога для некоторых транспортных средств.

Оппозиция поддержала меры кабинета министров, хотя и не сочла их достаточными. Хотя движение ANO хотело добиться общего снижения НДС на энергию и топливо и отсрочки платежей за возобновляемые источники энергии (ВИЭ), оно потерпело неудачу.

Министр промышленности и торговли Гавличек, с другой стороны, хочет возобновить другие меры, введенные правительством Андрея Бабиша в области энергетики, а именно отказ от платы за ВИЭ или отсрочку ее уплаты. «В ближайшие год-два этот платеж будет отменен, и мы будем искать другие источники, такие как фонд модернизации или сдвиг во времени», — предлагает Гавличек.

Цены на топливо резко выросли с начала российского вторжения в Украину из-за роста цен на нефть. Поэтому правительство предложило четыре меры для смягчения воздействия повышения на граждан и перевозчиков.

Одним из них является снижение акцизного сбора на бензин и дизельное топливо на 1,5 кроны за литр, отмена обязательного смешивания более дорогих биокомпонентов с топливом и отмена дорожного налога для служебных автомобилей до 12 тонн и снижение этого налога для автомобилей свыше этого веса. Отмена обязательного смешивания биодизеля и биоспирта с дизельным топливом и бензином может привести к снижению цены на топливо до двух крон за литр. Правительство также планирует контролировать маржу поставщиков.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день