Парламент Чехии одобрил временное снижение акциза на дизельное топливо и бензин

Поправка была одобрена Палатой депутатов на заседании во вторник в первом чтении, и теперь проект будет направлен в Сенат. «За» проголосовали 154 депутата из 156 присутствовавших.
Снижение обязательного налога на топливо с июня до конца сентября является одним из предложенных правительством решений в связи с ростом цен на топливо, а также отменой обязательного смешивания биокомпонентов и отменой дорожного налога для некоторых транспортных средств.
Оппозиция поддержала меры кабинета министров, хотя и не сочла их достаточными. Хотя движение ANO хотело добиться общего снижения НДС на энергию и топливо и отсрочки платежей за возобновляемые источники энергии (ВИЭ), оно потерпело неудачу.
Министр промышленности и торговли Гавличек, с другой стороны, хочет возобновить другие меры, введенные правительством Андрея Бабиша в области энергетики, а именно отказ от платы за ВИЭ или отсрочку ее уплаты. «В ближайшие год-два этот платеж будет отменен, и мы будем искать другие источники, такие как фонд модернизации или сдвиг во времени», — предлагает Гавличек.
Цены на топливо резко выросли с начала российского вторжения в Украину из-за роста цен на нефть. Поэтому правительство предложило четыре меры для смягчения воздействия повышения на граждан и перевозчиков.
Одним из них является снижение акцизного сбора на бензин и дизельное топливо на 1,5 кроны за литр, отмена обязательного смешивания более дорогих биокомпонентов с топливом и отмена дорожного налога для служебных автомобилей до 12 тонн и снижение этого налога для автомобилей свыше этого веса. Отмена обязательного смешивания биодизеля и биоспирта с дизельным топливом и бензином может привести к снижению цены на топливо до двух крон за литр. Правительство также планирует контролировать маржу поставщиков.
Источник: seznamzpravy.cz
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