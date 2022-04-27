Чешские СМИ: «Газпром» полностью прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию

​Российская газовая компания «Газпром» полностью прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за того, что страны не расплачивались за газ в рублях.

Об этом утром 27 апреля сообщило агентство ТАСС. Польша ранее заявила, что поставки российского природного газа были возобновлены в среду утром после предыдущего падения до нуля.

Поставки газа будут прекращены до тех пор, пока страна не расплатится рублями за газ. «Газпром экспорт» сообщил Bulgargaz и PGNiG о приостановке поставок газа с 27 апреля до момента оплаты в порядке, установленном указом», — говорится в сообщении. По состоянию на 26 апреля компания не получила оплату за поставки.

В «Газпроме» напомнили, что Болгария и Польша также являются транзитными странами для поставок газа. Поэтому «в случае несанкционированного потребления российского газа из транзитных объемов в третьи страны транзитные поставки будут уменьшены на этот объем».

Польская газовая компания PGNiG заявила во вторник, что российский «Газпром» уведомил ее о прекращении поставок природного газа в Польшу по газопроводу «Ямал» со среды в 08:00 по центральноевропейскому времени.

По сообщению министерства энергетики Болгарии, «Газпром» также должен был прекратить поставки в Болгарию в среду.

Поставки российского газа в Австрию и Германию продолжаются в полном объеме.

«Основные маршруты поставок в Австрию проходят через Украину и газопровод «Северный поток», эти поставки не ограничивались», — заявила министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

До сих пор Германия не видела никаких ограничений. Местные резервуары медленно заполняются. В понедельник уровень заполнения всех немецких хранилищ был на уровне 33,4%. Уровни наполнения сопоставимы с 2017 годом и сейчас значительно выше, чем весной 2015, 2018 и 2021 годов, пишет еженедельник Focus.

Портал onet.pl писал во вторник, что в прошлую пятницу истек срок для Польши заплатить за сырье в рублях, как того требовал Кремль. Однако Варшава отказывается платить за газ рублями. Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал подход России шантажом.

Новость о полном прекращении поставок появилась после того, как рано утром в среду агентство Reuters сообщило со ссылкой на данные операторов газотранспортных сетей Евросоюза, что поставки российского природного газа по газопроводу «Ямал» в Польшу утром возобновились после предыдущего падения до нуля.

Оператор болгарской газовой сети «Булгартрансгаз» также сообщил утром Reuters, что поставки российского газа в Болгарию пока еще продолжаются.

Отношения между западными странами и Россией были напряженными с конца февраля из-за российского вторжения в Украину, но страны ЕС по-прежнему в значительной степени зависят от импорта природного газа из России.

Источник: novinky.cz

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