Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.53
USD
23.18
RUB
0.31
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 15 °C
От хакерской атаки в Чехии пострадали сайты МВД, полиции и пожарной службы

От хакерской атаки в Чехии пострадали сайты МВД, полиции и пожарной службы

420on.cz 186
​Хакерская атака заблокировала сайт Министерства внутренних дел Чешской Республики в среду утром, а также сайты пожарной охраны и полиции. Это произошло ровно через неделю после того, как киберрейдеры таким же образом «положили» сайт правительства, некоторых региональных аэропортов и Чешских железных дорог.
От хакерской атаки в Чехии пострадали сайты МВД, полиции и пожарной службы

«Приносим свои извинения за временную недоступность сайта. В настоящее время сайт перегружен. Пожалуйста, повторите попытку позже», — сообщило mvcr.cz в среду утром. Такое же сообщение будет отображаться для людей, если они попасть на сайт полиции или пожарной служьы.

МВД подтвердило  утром, что сбой был вызван кибератакой.

Так хакеры использовали технологию (Distributed Denial of Service). У этих атак всегда один и тот же сценарий: сотни тысяч компьютеров одновременно начинают обращаться к тому или иному серверу. Обычно он не справляется с таким количеством запросов и падает. Для обычных пользователей зараженный сайт становится недоступным.

Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) заявил на прошлой неделе, что российские хакеры провели кибератаку на системы чешских государственных и частных учреждений, однако утечки информации и личных данных граждан не произошло.

Позднее к атакам присоединилась пророссийская хакерская группировка Killnet.

В конце февраля Национальное управление кибербезопасности и информационной безопасности (НУКИБ) предупредило о «растущей угрозе кибератак и кибершпионажа, связанной с продолжающимся вооруженным конфликтом между Российской Федерацией и Украиной». Предупреждение также напрямую касается СМИ, которые, по мнению NÚKIB, также могут стать объектом атаки.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
Рассказать всем:
Темы
хакеры Чехия Россия интернет Министерство внутренних дел полиция пожарники
Читайте
по теме 
Хакеры «положили» портал государственного управления Чехии. Виновна группировка Killnet
20.04.2022 11:09 Политика
Хакеры «положили» портал государственного управления Чехии. Виновна группировка Killnet
1590
Российские хакеры украли данные банковских карт, в том числе чешских
13.08.2021 09:36 Общество
Российские хакеры украли данные банковских карт, в том числе чешских
4141
Мошенники в Чехии взламывают корпоративную электронную почту и крадут деньги
28.07.2021 13:06 Общество
Мошенники в Чехии взламывают корпоративную электронную почту и крадут деньги
2926
Хакеры атаковали Национальную библиотеку в Праге
18.05.2021 21:02 Общество
Хакеры атаковали Национальную библиотеку в Праге
1562
Последние новости:
27
апреля
Беженцев привлекает работа в чешских McDonald's и Starbucks
27.04.2022 12:38 Экономика
Беженцев привлекает работа в чешских McDonald's и Starbucks
303
В Чехии люди боятся нового кризиса и не хотят менять работу
27.04.2022 11:53 Общество
В Чехии люди боятся нового кризиса и не хотят менять работу
357
Карловарский кинофестиваль покажет украинские работы, приостановленные из-за войны
27.04.2022 11:30 Общество
Карловарский кинофестиваль покажет украинские работы, приостановленные из-за войны
178
Водитель в Чехии остановился на шоссе D1 в левом ряду, забрался на крышу BMW и стал махать проезжавшим мимо машинам
27.04.2022 11:02 Общество
Водитель в Чехии остановился на шоссе D1 в левом ряду, забрался на крышу BMW и стал махать проезжавшим мимо машинам
478
ВИДЕО: Как выглядят новые видеотесты для получения водительских прав в Чехии
27.04.2022 10:51 Общество
ВИДЕО: Как выглядят новые видеотесты для получения водительских прав в Чехии
253
Чешские СМИ: «Газпром» полностью прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию
27.04.2022 09:06 Экономика
Чешские СМИ: «Газпром» полностью прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию
674
CzechTourism ищет платежеспособных туристов
27.04.2022 08:05 Экономика
CzechTourism ищет платежеспособных туристов
938
Парламент Чехии одобрил временное снижение акциза на дизельное топливо и бензин
27.04.2022 07:37 Экономика
Парламент Чехии одобрил временное снижение акциза на дизельное топливо и бензин
408
26
апреля
Фестиваль минипивоваров на Пражском граде
26.04.2022 20:54 Общество
Фестиваль минипивоваров на Пражском граде
835
Вместо английского преподает в университете украинский. Педагог из Запорожья нашла работу в Оломоуце
26.04.2022 17:19 Политика
Вместо английского преподает в университете украинский. Педагог из Запорожья нашла работу в Оломоуце
1086


Мобильная версия