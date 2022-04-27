От хакерской атаки в Чехии пострадали сайты МВД, полиции и пожарной службы

​Хакерская атака заблокировала сайт Министерства внутренних дел Чешской Республики в среду утром, а также сайты пожарной охраны и полиции. Это произошло ровно через неделю после того, как киберрейдеры таким же образом «положили» сайт правительства, некоторых региональных аэропортов и Чешских железных дорог.

«Приносим свои извинения за временную недоступность сайта. В настоящее время сайт перегружен. Пожалуйста, повторите попытку позже», — сообщило mvcr.cz в среду утром. Такое же сообщение будет отображаться для людей, если они попасть на сайт полиции или пожарной служьы.

МВД подтвердило утром, что сбой был вызван кибератакой.

Так хакеры использовали технологию (Distributed Denial of Service). У этих атак всегда один и тот же сценарий: сотни тысяч компьютеров одновременно начинают обращаться к тому или иному серверу. Обычно он не справляется с таким количеством запросов и падает. Для обычных пользователей зараженный сайт становится недоступным.

Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) заявил на прошлой неделе, что российские хакеры провели кибератаку на системы чешских государственных и частных учреждений, однако утечки информации и личных данных граждан не произошло.

Позднее к атакам присоединилась пророссийская хакерская группировка Killnet.

В конце февраля Национальное управление кибербезопасности и информационной безопасности (НУКИБ) предупредило о «растущей угрозе кибератак и кибершпионажа, связанной с продолжающимся вооруженным конфликтом между Российской Федерацией и Украиной». Предупреждение также напрямую касается СМИ, которые, по мнению NÚKIB, также могут стать объектом атаки.

Источник: novinky.cz

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